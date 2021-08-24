Çekmeköy'de bebek arabasından çanta çalan kadın yakalandı - Son Dakika

SANİYE K.'NİN 22 SUÇ KAYDININ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olay yerindeki güvenlik kameralarını inceledi. Ekiplerin çalışması sonucunda hırsızlık anında tanınmamak için siyah çarşaf giyen kadının Saniye K. olduğu tespit edildi. Şüpheli geçtiğimiz cumartesi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Saniye K.'nin 22 suç kaydının olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Saniye K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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Kaynak: DHA
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