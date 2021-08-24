Çekmeköy'de bebek arabasından çanta çalan kadın yakalandı - Son Dakika

ÇEKMEKÖY'de mağazada alışveriş yapan E.B.'nin içinde 2 cep telefonu ve cüzdanının bulunduğu çantayı bebek arabasından çalan Saniye K. (41) yakalandı. 22 suç kaydı bulunan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, şüphelinin olay anında tanınmamak için çarşaf giydiği tespit edildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Çekmeköy'de geçen çarşamba yaşandı. Bebek giyim mağazasına giren E.B. (33) çantasını bebek arabasına bırakarak alışveriş için reyonlara bakmaya başladı. Bu sırada mağazada bulunan şüpheli kadın, bebek arabasının yanına yaklaşarak içinde 2 cep telefonu ve cüzdan bulunan çantayı çalarak mağazadan ayrıldı. Çantasının olmadığını fark eden E.B. polise ihbarda bulundu. Olaya ilgili polis ekipleri de çalışma başlattı.

SANİYE K.'NİN 22 SUÇ KAYDININ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olay yerindeki güvenlik kameralarını inceledi. Ekiplerin çalışması sonucunda hırsızlık anında tanınmamak için siyah çarşaf giyen kadının Saniye K. olduğu tespit edildi. Şüpheli geçtiğimiz cumartesi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Saniye K.'nin 22 suç kaydının olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Saniye K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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- İstanbul