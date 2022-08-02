ÇEKMEKÖY'DE PARK GERGİNLİĞİ - Son Dakika
Üye Girişi

ÇEKMEKÖY'DE PARK GERGİNLİĞİ

02.08.2022 14:00
ÇEKMEKÖY'DE PARK GERGİNLİĞİ

ÇEKMEKÖY'de belediyenin park içerisindeki çalışmalarına karşı çıkan mahalle sakinleri ile polis arasında gerginlik çıktı.

ÇEKMEKÖY'de belediyenin park içerisindeki çalışmalarına karşı çıkan mahalle sakinleri ile polis arasında gerginlik çıktı. Yaşanan arbedede 9 kişi gözaltına alındı.

Çekmeköy Belediyesi'nin Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan parktaki çalışmalarına karşı çıkan bir grup mahalle sakini günlerdir eylem yapıyordu. Bu sabah da parkın önünde toplanan grubun, iş makinalarının parka girmesini engellemesi üzerine polis müdahale etti. Yaşanan arbedede 9 kişiyi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Başka bir grup ise belediye binasının önüne gitti. Burada basın açıklaması yapan grup parkın yeşil alan olarak kalmasını istediklerini belirtti. Bu arada gözaltına alınan 3'ü kadın 9 kişinin, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.  Öte yandan belediye, alanın semt pazarı yapılacağını açıklamıştı. Ayrıca alanda betonarme bir imalat yapılmayacağından etrafı açık şekilde yeşil alanları ile birlikte kullanılacağı için deprem toplanma alanı olarak da kullanılmaya devam edileceği de belirtilmişti.

YORUMLAR
500
Okyanustan 96 tondan fazla çöp toplandı! Çıkan eşyalar uzmanları şaşırttı Okyanustan 96 tondan fazla çöp toplandı! Çıkan eşyalar uzmanları şaşırttı Dünyayı sarsan gizemli hastalık! Güney Sudan'da 89 kişi hayatını kaybetti Dünyayı sarsan gizemli hastalık! Güney Sudan'da 89 kişi hayatını kaybetti Galatasaray'la ismi anılıyordu! Brighton, Florian Grillitsch'ten vazgeçti Galatasaray'la ismi anılıyordu! Brighton, Florian Grillitsch'ten vazgeçti
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇEKMEKÖY'DE PARK GERGİNLİĞİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:49 AK Parti'den istifa edip Vatan Partisi'ne katılan Ethem Sancak: Bu seçimde Biden cephesinin kazanmaması lazım
13:42 Afrika ülkesi Angola'da toprağı kazan işçi, 300 yıl sonra ilk kez pembe elmas buldu
13:17 Demet Akalın, garsonun kafasına içki dökmesi hakkında konuştu: 10 yıldır olan bir şey, şimdi mi battı?
13:14 Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile eşleşti
13:10 Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou ile yollar ayrılıyor
12:58 İYİ Parti GİK üyesi Mehmet Aslan, HDP'yi AK Parti'nin gizli ortağı ilan etti: Büyük Türk Milleti size haddinizi bildirecek
12:36 Kayseri'de kan donduran olay! Dağlık alanda yürüyüş yapan çocuklar, ağaca asılı halde ceset buldular
12:20 Caner Özyurtlu'nun Fatih Altaylı'ya verdiği yanıt sosyal medyanın gündemine oturdu
12:03 İngiltere Premier Lig'de 'hakem' devrimi! VAR konuşmaları paylaşılacak
11:58 Çemişgezek'te dev yılanların savaşı! Birbirlerini yemeye çalıştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 14:10:59. #1.11#
SON DAKİKA: ÇEKMEKÖY'DE PARK GERGİNLİĞİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement