ÇEKMEKÖY'DE PARK GERGİNLİĞİ - Son Dakika
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ÇEKMEKÖY'DE PARK GERGİNLİĞİ

02.08.2022 20:13
ÇEKMEKÖY'DE PARK GERGİNLİĞİ

ÇEKMEKÖY'de belediyenin park içerisindeki çalışmalarına karşı çıkan mahalle sakinleri ile polis arasında gerginlik çıktı.

ÇEKMEKÖY'de belediyenin park içerisindeki çalışmalarına karşı çıkan mahalle sakinleri ile polis arasında gerginlik çıktı. Yaşanan arbedede 9 kişi gözaltına alındı.

Çekmeköy Belediyesi'nin Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan parktaki çalışmalarına karşı çıkan bir grup mahalle sakini günlerdir eylem yapıyordu. Bu sabah da parkın önünde toplanan grubun, iş makinalarının parka girmesini engellemesi üzerine polis müdahale etti. Yaşanan arbedede 9 kişiyi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Başka bir grup ise belediye binasının önüne gitti. Burada basın açıklaması yapan grup parkın yeşil alan olarak kalmasını istediklerini belirtti. Bu arada gözaltına alınan 3'ü kadın 9 kişinin, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Öte yandan belediye, alanın semt pazarı yapılacağını açıklamıştı. Ayrıca alanda betonarme bir imalat yapılmayacağından etrafı açık şekilde yeşil alanları ile birlikte kullanılacağı için deprem toplanma alanı olarak da kullanılmaya devam edileceği de belirtilmişti.

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Kaynak: DHA

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