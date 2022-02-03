Üye Girişi
Çekmeköy'de benzin istasyonu çalışanlarıyla sürücüler arasında kavga - Son Dakika

Çekmeköy'de benzin istasyonu çalışanlarıyla sürücüler arasında kavga

03.02.2022 10:01
Çekmeköy'de benzin istasyonu çalışanlarıyla sürücüler arasında kavga

İstanbul'da akaryakıt fiyatlarına gelecek zam öncesinde sürücüler, benzin istasyonu önünde kuyruklar oluşturdu.

İstanbul'da akaryakıt fiyatlarına gelecek zam öncesinde sürücüler, benzin istasyonu önünde kuyruklar oluşturdu. Çekmeköy'de bir benzin istasyonunda gelecek zam nedeniyle, çalışanların sürücülere yakıt vermemesi kavgaya neden oldu.

Olay, geçtiğimiz gün Çekmeköy'de bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, benzine yapılacak zamdan dolayı benzin istasyonu çalışanları tarafından sürücülere yakıt verilmemesi nedeniyle kavga çıktı. Araçlarına yakıt almak isteyen sürücüler ile benzin istasyonundaki pompacılar arasındaki tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırmak istedi. Yumrukların havada uçuştuğu, kavgayı ayırmak isteyen vatandaşlar ne yaptılarsa iki grubu sakinleştiremedi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, benzin istasyonu görevlileriyle sürücüleri sakinleştirerek dağıttı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kavgada saldırgan şahısların araçlarına binip uzaklaşmasıyla yaşanan olay sona erdi. - İSTANBUL

Çekmeköy'de benzin istasyonu çalışanlarıyla sürücüler arasında kavga
Çekmeköy'de benzin istasyonu çalışanlarıyla sürücüler arasında kavga
Çekmeköy'de benzin istasyonu çalışanlarıyla sürücüler arasında kavga
Çekmeköy'de benzin istasyonu çalışanlarıyla sürücüler arasında kavga

YORUMLAR
500

Akaryakıt, İstanbul, Benzin, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çekmeköy'de benzin istasyonu çalışanlarıyla sürücüler arasında kavga - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:01 TÜİK enflasyon oranını açıkladı: yüzde 48,69!
09:55 "Acil" koduyla duyuruldu! ABD helikopterleri gece yarısı Atme'ye indi! El Kaide ile çatıştı
09:53 Annemizi Saklarken dizisinde final bölümünde neler yaşandı? Sırlar açığa çıkıyor mu?
09:52 Ünlü isimlerden eski eşinin şiddetine maruz kalan fenomen İrem Ay'a destek: Yanındayız!
09:47 ENAG hesapladı: 12 aylık enflasyon yüzde 114,8! TÜİK'in oranları bekleniyor
09:46 Kanunsuz Topraklar son bölümde neler oldu?
09:42 Sezon sonu sözleşmesi bitiyor! Serdar Aziz tekrar Galatasaraylı olacak mı?
09:41 Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Osman Bey, vezir Alemşah'la hesaplaşıyor!
09:40 Son dakika: Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması! Tarih verdi
09:39 Ekonomist Atilla Yeşilada: Bu sene doğal gazın yüzde 58 zamlanması bekleniyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 10:08:40. #1.12#
SON DAKİKA: Çekmeköy'de benzin istasyonu çalışanlarıyla sürücüler arasında kavga - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement