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Çekmeköy'de benzin istasyonunda yaşanan kavganın detayları ortaya çıktı - Son Dakika

Çekmeköy'de benzin istasyonunda yaşanan kavganın detayları ortaya çıktı

03.02.2022 21:40

Çekmeköy'de benzin istasyonunda yaşanan kavganın detayları ortaya çıktı Çekmeköy'de bulunan bir benzin istasyonunda iki grup arasında meydana gelen kavganın detayları ortaya çıktı.

Çekmeköy'de benzin istasyonunda yaşanan kavganın detayları ortaya çıktı

İSTANBUL - Çekmeköy'de bulunan bir benzin istasyonunda iki grup arasında meydana gelen kavganın detayları ortaya çıktı. Emniyet güçlerinin olaya ilişkin yaptığı araştırmada kavganın, istasyonda sıra bekleyen vatandaşlar ile istasyon çalışanları arasında sıra bekleme nedeniyle çıktığı öğrenildi.

Çekmeköy'de bir benzin istasyonunda iki grup arasında kavga çıkmıştı. Emniyet güçlerinin olaya ilişkin yaptığı araştırmada kavganın sıra bekleme nedeniyle çıktığı öğrenildi. Yakıt almaya gelen 5-6 şahıs ile R.A, B.C.A, ve Y.K. isimli akaryakıt istasyonu çalışanları arasında sıra bekleme sebebiyle kavga çıktığı belirlendi. Güvenlik kameraları görüntüleri üzerinden plaka bilgileri tespit edilen araç sahibi ve diğer şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik polis tarafından çalışma başlatıldı.

Çekmeköy'de benzin istasyonunda yaşanan kavganın detayları ortaya çıktı
Çekmeköy'de benzin istasyonunda yaşanan kavganın detayları ortaya çıktı
Çekmeköy'de benzin istasyonunda yaşanan kavganın detayları ortaya çıktı

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Benzin, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çekmeköy'de benzin istasyonunda yaşanan kavganın detayları ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çekmeköy'de benzin istasyonunda yaşanan kavganın detayları ortaya çıktı - Son Dakika
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