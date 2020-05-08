Çekmeköy'de berber ve kuaförler dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Çekmeköy Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren tüm erkek ve kadın kuaförlerinde dezenfekte çalışmaları yapıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak faaliyetleri durdurulan ve 11 Mayıs'ta yeniden hizmet vermeye başlaması kararlaştırılan erkek ve kadın kuaförlerin açılışı öncesi hazırlıklar sürüyor.

Vatandaşların sağlıklı bir ortamda kişisel bakımlarını gerçekleştirebilmeleri için Çekmeköy Belediyesi de bu iş yerlerinde dezenfekte işlemlerine başladı. Titizlikle yapılan çalışmaların kuaförlerin açılışından önce tamamlanması planlandı.

Yapılan dezenfekte çalışmalarını yerinde inceleyen Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "Hem vatandaşlarımız hem de esnafımız için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah pazartesi gününe kadar tüm çalışmalar tamamlanmış olacak. Halkımızdan ricamız alınan tedbirlere ve kurallara uysunlar. Her şey sağlığımız için." ifadelerini kullandı.