İSTANBUL-ÇEKMEKÖY'DE BETON MİKSERİ DEVRİLDİ, ŞOFÖRÜ YARALANDI

ÇEKMEKÖY'de viraja hızlı giren beton mikseri devrildi. Kazada şoför yaralanırken, mikser içindeki çimento yola saçıldı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarına girdi.

Çekmeköy Sırrı Çelik Bulvarı- Şile yolu bağlantısında saat 12.30 sıralarında meydana gelen kazada, 34 LB 775 plakalı beton mikseri, şoförünün viraja hızla girmesi nedeniyle devrildi. Çevredekiler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan şoföre, 112 sağlık ekipleri olay yerindeki müdahale etti. Yaralı şoför ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trafik ekipleri mikserin devrildiği caddeyi trafiğe kapatarak, güvenlik önlemi adlı. Mikser içindeki çimentonun yola saçıldığı görüldü. Kaza yapan mikserin kaldırılması ve yolun temizlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Öte yandan kaza, çevredeki bir güvenlik kamerası kayıtlarına girdi. Görüntülerde viraja hızla giren beton mikserin devrildiği görülüyor. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.