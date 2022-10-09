İSTANBUL-ÇEKMEKÖY'DE BETON MİKSERİ DEVRİLDİ, ŞOFÖRÜ YARALANDI - Son Dakika
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İSTANBUL-ÇEKMEKÖY'DE BETON MİKSERİ DEVRİLDİ, ŞOFÖRÜ YARALANDI

09.10.2022 16:21

ÇEKMEKÖY'de viraja hızlı giren beton mikseri devrildi.

ÇEKMEKÖY'de viraja hızlı giren beton mikseri devrildi. Kazada şoför yaralanırken, mikser içindeki çimento yola saçıldı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarına girdi.

Çekmeköy Sırrı Çelik Bulvarı- Şile yolu bağlantısında saat 12.30 sıralarında meydana gelen kazada, 34 LB 775 plakalı beton mikseri, şoförünün viraja hızla girmesi nedeniyle devrildi. Çevredekiler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan şoföre, 112 sağlık ekipleri olay yerindeki müdahale etti. Yaralı şoför ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trafik ekipleri mikserin devrildiği caddeyi trafiğe kapatarak, güvenlik önlemi adlı. Mikser içindeki çimentonun yola saçıldığı görüldü. Kaza yapan mikserin kaldırılması ve yolun temizlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Öte yandan kaza, çevredeki bir güvenlik kamerası kayıtlarına girdi. Görüntülerde viraja hızla giren beton mikserin devrildiği görülüyor. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

Şile, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ÇEKMEKÖY'DE BETON MİKSERİ DEVRİLDİ, ŞOFÖRÜ YARALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-ÇEKMEKÖY'DE BETON MİKSERİ DEVRİLDİ, ŞOFÖRÜ YARALANDI - Son Dakika
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