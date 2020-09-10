Çekmeköy'de bıçakla yaralama - Son Dakika

Çekmeköy'de 3 kişiyi darbedip bıçakla yaraladığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada Sinan Ç, Osman Ç. ve İlker Ç. bıçakla yaralandı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştığı belirlenen Engin S, Nihat S, Oktay S, ve Emrah S'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.