Çekmeköy'de Binanın Çatısında Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

Çekmeköy'deki Güngören Mahallesi'nde bir binanın bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yenidoğan ve Dudullu İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği olayda can kaybı yaşanmadı.



Çekmeköy'de Taşdelen olarak bilinen Göngören Mahallesi'ndeki İhya Sokak'ta bulunan bir binanın ikinci katındaki dairenin bacası iddiaya göre içerinden tutuştu. Tutuşma nedeniyle çıkan yoğun duman bir anda binayı sardı. Apartman sakinleri binayı boşaltırken, çatıdan çıkan ve çevreye yayılan aşırı yoğun duman büyük paniğe neden oldu.



Olay yerine Yenidoğan ve Dudullu İtfaiye ekipleri ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken, daire sahibine yaşadığı kısa süreli şok nedeniyle sağlık ekipleri tarafından müdahale edildiği öğrenildi.



Mahalle sakinlerinden Doğan Düzgün, "Annemden telefon geldi. Biz de direkt koşup geldik. Dairenin sahibi zaten komşumuz. Geldiğimizde bayağı kötüydü. İtfaiye sağolsun zamanında geldi. Şu an durum iyi" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

