Çekmeköy'de bir binada doğal gaz patlaması: Bir kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Çekmeköy'de bir binada doğal gaz patlaması: Bir kişi yaralandı

04.07.2023 20:03

Çekmeköy'de bulunan bir binanın giriş katında meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu bir kişi yaralandı. Patlama sonucunda yangın çıktı ve mahalle sakinleri tarafından müdahale edildi. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Çekmeköy'de bir binanın giriş katında patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi yaralanırken, olay aynı kafenin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, patlamanın ardından insanların kaçıştığı anlar yer aldı.

Çekmeköy'de doğal gaz patlaması güvenlik kamerasına yansıdı! Panikle kaçıştılar

PATLAMANIN ARDINDAN YANGIN ÇIKTI

Patlama saat 16.00 sıralarında Çekmeköy Çamlık Mahallesi Deniz Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katında meydana geldi. İlk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı patlamanın ardından yangın çıktı. Alevlere ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yangın söndürme tüpleriyle yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çekmeköy'de doğal gaz patlaması güvenlik kamerasına yansıdı! Panikle kaçıştılar

1 KİŞİ YARALANDI

Patlama sırasında dairede bulunan 64 yaşındaki Makhpurat Gulamowa yaralandı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Patlamanın etkisiyle dairenin duvarları ve pencereleri yıkıldı. Daireden kopan parçaların bir kısmı park halindeki 3 araca zarar verdi. Bitişik binada bulunan bir işyerinin ise camları kırıldı.

Çekmeköy'de doğal gaz patlaması güvenlik kamerasına yansıdı! Panikle kaçıştılar

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Olay yerine gelen İGDAŞ ve itfaiye ekipleri binada incelemelerde bulundu. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Çekmeköy ilçesindeki bir binanın giriş katında doğalgaz patlaması meydana gelmiştir. Olayda ikamette yaşayan bir kişi hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış, Kartal Eğitim Araştırma Yanık Merkezinde tedavi altına alınmıştır. Doğalgaz ekipleri gerekli tedbirleri almış olup olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. Mahalle sakini Hayrettin Aliyeke, "5 sene önce bu daireyi almışlar. Burada oturuyorlardı. Kocası Ağrı'ya gitti. Kadın gitmedi. Aniden doğal gaz patlaması meydana geldi" dedi.

Çekmeköy'de doğal gaz patlaması güvenlik kamerasına yansıdı! Panikle kaçıştılar

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA

4 katlı binada meydana gelen patlama bir kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Kafede 2 kadın 1 çocuk masada oturduğu esnada patlama meydana geliyor. Patlamayla 2 kadın çocuğu da alarak kafeden kaçışmaları görülüyor.

Çekmeköy'de doğal gaz patlaması güvenlik kamerasına yansıdı! Panikle kaçıştılar
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • mücahid: yabancı kadin yaralanmasi şüpheli,rus mafyası isi olmasın? Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500

DHA, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çekmeköy'de bir binada doğal gaz patlaması: Bir kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
19:23 Niğde'de Off-Road Rüzgarının Bu Yıl Dördüncüsü Esecek
19:19 Niğde'de Off-Road rüzgarının bu yıl dördüncüsü esecek
19:15 Hollanda'da Okullarda Cep Telefonu Yasaklandı
19:12 Tarih netleşti! Hollanda ortaokul ve liselerde cep telefonu kullanımını yasaklıyor
19:12 Öcalan'ın avukatlarının yargılandığı davada tüm sanıklar beraat etti
19:10 Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın avukatlarının yargılandığı davada tüm sanıklar beraat etti
18:44 Çankaya Belediyesi Bayram Boyunca Temizlik Çalışmalarını Sürdürdü
18:40 Çankaya Belediyesi yoğun bayram temizliği yaptı
18:05 İzmir'de Arapça tabelalar tek tek indirildi
18:03 İzmir'de zabıta Basmane semtindeki 100'e yakın Arapça tabelayı tek tek indirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2023 21:03:41. #1.12#
SON DAKİKA: Çekmeköy'de bir binada doğal gaz patlaması: Bir kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement