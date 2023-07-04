Çekmeköy'de bir binada doğal gaz patlaması: Bir kişi yaralandı

İstanbul Çekmeköy'de bir binanın giriş katında patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi yaralanırken, olay aynı kafenin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, patlamanın ardından insanların kaçıştığı anlar yer aldı.

PATLAMANIN ARDINDAN YANGIN ÇIKTI

Patlama saat 16.00 sıralarında Çekmeköy Çamlık Mahallesi Deniz Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katında meydana geldi. İlk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı patlamanın ardından yangın çıktı. Alevlere ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yangın söndürme tüpleriyle yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ YARALANDI

Patlama sırasında dairede bulunan 64 yaşındaki Makhpurat Gulamowa yaralandı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Patlamanın etkisiyle dairenin duvarları ve pencereleri yıkıldı. Daireden kopan parçaların bir kısmı park halindeki 3 araca zarar verdi. Bitişik binada bulunan bir işyerinin ise camları kırıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Olay yerine gelen İGDAŞ ve itfaiye ekipleri binada incelemelerde bulundu. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Çekmeköy ilçesindeki bir binanın giriş katında doğalgaz patlaması meydana gelmiştir. Olayda ikamette yaşayan bir kişi hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış, Kartal Eğitim Araştırma Yanık Merkezinde tedavi altına alınmıştır. Doğalgaz ekipleri gerekli tedbirleri almış olup olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. Mahalle sakini Hayrettin Aliyeke, "5 sene önce bu daireyi almışlar. Burada oturuyorlardı. Kocası Ağrı'ya gitti. Kadın gitmedi. Aniden doğal gaz patlaması meydana geldi" dedi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA

4 katlı binada meydana gelen patlama bir kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Kafede 2 kadın 1 çocuk masada oturduğu esnada patlama meydana geliyor. Patlamayla 2 kadın çocuğu da alarak kafeden kaçışmaları görülüyor.