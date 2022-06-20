Çekmeköy'de bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahsa meydan dayağı - Son Dakika
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Çekmeköy'de bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahsa meydan dayağı

20.06.2022 22:08
Çekmeköy'de bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahsa meydan dayağı

İstanbul Çekmeköy'de bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahıs, bölge sakinleri tarafından yakalanarak darp edildi.

İstanbul Çekmeköy'de bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahıs, bölge sakinleri tarafından yakalanarak darp edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin vatandaşların elinden kurtardığı şahıs gözaltına alındı.

Olay, Çekmeköy Şahinbey Caddesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, geçtiğimiz günlerde bir kişi 12 yaşındaki erkek çocuğunu taciz edip kaçtı. Kaçan şahıs, 2 gün sonra akşam saatlerinde tacize uğrayan çocuk tarafından mahallede görüldü. Çocuğun durumu ailesine bildirmesi üzerine mahalle sakinlerinin yakaladığı şahıs darp edilmeye başlandı. Cadde üzerindeki bir dükkana sığınan şahıs, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından vatandaşların elinden kurtarılarak gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Şahinbey, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çekmeköy'de bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahsa meydan dayağı - Son Dakika

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