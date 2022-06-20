Çekmeköy'de bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahsa meydan dayağı - Son Dakika
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Çekmeköy'de bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahsa meydan dayağı

20.06.2022 22:21

İstanbul Çekmeköy'de bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahıs, bölge sakinleri tarafından yakalanarak darp edildi.

İstanbul Çekmeköy'de bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahıs, bölge sakinleri tarafından yakalanarak darp edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin vatandaşların elinden kurtardığı şahıs gözaltına alındı.

Olay, Çekmeköy Şahinbey Caddesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, geçtiğimiz günlerde bir kişi 12 yaşındaki erkek çocuğunu taciz edip kaçtı. Kaçan şahıs, 2 gün sonra akşam saatlerinde tacize uğrayan çocuk tarafından mahallede görüldü. Çocuğun durumu ailesine bildirmesi üzerine mahalle sakinlerinin yakaladığı şahıs darp edilmeye başlandı. Cadde üzerindeki bir dükkana sığınan şahıs, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından vatandaşların elinden kurtarılarak gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(Emre Sertdemir/İHA)

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Irmak kenarında kadınların görüntülerini çektiği iddia edilen şüpheliye meydan dayağı Irmak kenarında kadınların görüntülerini çektiği iddia edilen şüpheliye meydan dayağı Taciz edilen çocuk tarafından fark edilen şahıs vatandaşlar tarafından darp edildi Taciz edilen çocuk tarafından fark edilen şahıs vatandaşlar tarafından darp edildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çekmeköy'de bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahsa meydan dayağı - Son Dakika

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