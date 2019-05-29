Son Dakika Haberleri: Çekmeköy'de bir erkek şahıs, kimliği belirsiz iki kişi tarafından önce dövülüp ardından boğazından...
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Çekmeköy'de bir erkek şahıs, kimliği belirsiz iki kişi tarafından önce dövülüp ardından boğazından...

1 saat önce

Çekmeköy'de bir erkek şahıs, kimliği belirsiz iki kişi tarafından önce dövülüp ardından boğazından bıçaklanarak öldürüldü.

Çekmeköy'de bir erkek şahıs, kimliği belirsiz iki kişi tarafından önce dövülüp ardından boğazından..., System.String[]
Çekmeköy'de bir erkek şahıs, kimliği belirsiz iki kişi tarafından önce dövülüp ardından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Şahıslar kayıplara karışırken, polisin çalışması sürüyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:56 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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