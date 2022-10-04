Çekmeköy'de yangın sonucu gecekondu kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Çekmeköy'de yangın sonucu gecekondu kullanılamaz hale geldi

04.10.2022 03:48

Çekmeköy'de bir gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çekmeköy'de bir gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Nişantepe Mahallesi Toprak Sokak'ta bulunan gecekonduda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede gecekonduyu tamamen sardı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Mahallede paniğe olan yangın sonucu gecekondu kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çekmeköy'de yangın sonucu gecekondu kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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