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Çekmeköy'de bir kişi silahla öldürüldü

6 saat önce

Çekmeköy'de silahlı kavgada yaralanan Metin K., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çekmeköy'de bir kişi silahla öldürüldü, System.String[]

Çekmeköy'de silahlı kavgada yaralanan Metin K., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sultançiftliği Mahallesi Atatürk Caddesi Durak Sokak'ta Sinan B. (45) ile Metin K. (43) arasında tartışma çıktı. Tartışmada Metin K. silahla vurularak yaralandı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Metin K., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Saldırgan Sinan B., daha sonra telefonla polisi arayarak teslim oldu. Gözaltına alınan Sinan B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Atatürk Caddesi, Çekmeköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:46 Kaynak: AA
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