Çekmeköy'de bir polis memuru otomobil hırsızlığı operasyonunda yaralandı - Son Dakika
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Çekmeköy'de bir polis memuru otomobil hırsızlığı operasyonunda yaralandı

09.04.2022 13:16
Çekmeköy'de bir polis memuru otomobil hırsızlığı operasyonunda yaralandı

İstanbul Çekmeköy'de lüks otomobil çalan kişinin yakalanması için düzenlenen operasyonda bir polis memuru kolundan silahla yaralandı.

İstanbul Çekmeköy'de lüks otomobil çalan kişinin yakalanması için düzenlenen operasyonda bir polis memuru kolundan silahla yaralandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede lüks bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Otomobili çok sayıda suç kaydı bulunan Armağan Baran B'nin çaldığını tespit eden ekipler, otomobili Sancaktepe'deki ormanlık alanda park halinde buldu.

Ekiplerin uzaktan takip ettiği sırada şüpheli Armağan Baran B'nin akrabası Yaşar B'nin aracına bindiğini gören bir polis memuru da zanlının arkasından araca bindi.

Araçta yaşanan arbedede Yaşar B. tarafından silahla açılan ateş sonucu polis memuru kolundan yaralandı. Polis memurunun kendini arabadan atması üzerine Yaşar B, olay yerinden kaçıp daha sonra aracı terk etti.

Yaralanan polis memuru, meslektaşları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, yaptıkları operasyonda Armağan Baran B'yi, saklandığı Sancaktepe'de gözaltına aldı. Armağan Baran B'nin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sürerken, Yaşar B'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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Polis Memuru, Sancaktepe, İstanbul, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çekmeköy'de bir polis memuru otomobil hırsızlığı operasyonunda yaralandı - Son Dakika


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