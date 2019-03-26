Son Dakika Haberleri: Çekmeköy'de Cadde Ortasında Pompalı Tüfekle Vuruldu

Çekmeköy'de Cadde Ortasında Pompalı Tüfekle Vuruldu

40 dakika önce

Dha İSTANBUL - (Özel)ÇEKMEKÖY'DE CADDE ORTASINDA POMPALI TÜFEKLE VURULDUHaber-Kamera Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHAÇekmeköy'de, Nihat Çelik adlı kişi tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından cadde ortasında pompalı tüfekle vuruldu.

Çekmeköy'de Cadde Ortasında Pompalı Tüfekle Vuruldu, System.String[]
Dha İSTANBUL - (Özel)ÇEKMEKÖY'DE CADDE ORTASINDA POMPALI TÜFEKLE VURULDU

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA

Çekmeköy'de, Nihat Çelik adlı kişi tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından cadde ortasında pompalı tüfekle vuruldu. Ağır yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Çekmeköy Ekşioğlu Mahallesi Kuran Kursu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Nihat Çelik(48), cadde üzerinde yürürken yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi ile tartıştı. Nihat Çelik tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfek ile vuruldu. Nihat Çelik göğsünden yaralanırken saldırgan ise ara sokaklarda kaçarak izini kaybettirdi. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çelik, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çelik'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:38 Kaynak: DHA

Nihat Çelik, Çekmeköy, Güncel
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