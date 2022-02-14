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Çekmeköy'de çekici vurgunu: İşten atılınca 2 milyon liralık çekiciyi çaldı - Son Dakika

Çekmeköy'de çekici vurgunu: İşten atılınca 2 milyon liralık çekiciyi çaldı

14.02.2022 09:54
Çekmeköy'de çekici vurgunu: İşten atılınca 2 milyon liralık çekiciyi çaldı

Çekmeköy'de işten atılacağını öğrenen bir şahıs, kopyasını yaptırdığı anahtarla çalıştığı firmaya ait olan 2 milyon lira değerindeki çekici aracını çaldı.

Çekmeköy'de işten atılacağını öğrenen bir şahıs, kopyasını yaptırdığı anahtarla çalıştığı firmaya ait olan 2 milyon lira değerindeki çekici aracını çaldı. Şüpheli şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınsa da araca ulaşılamadı. Aracın çalındıktan sonra cadde üzerinde hızla uzaklaştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Çekmeköy'de 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Samet E. isimli şahıs şoför olarak çalıştığı firmada yaşadığı sorunlar nedeniyle işten çıkarılacağını öğrenince önce iş yeri sahiplerini tehdit etti ardından firmaya bağlı 2 milyon lira değerindeki çekici aracını çaldı. İşten ayrılmadan önce yaptırdığı kopya anahtarla park halindeki ağır ticari aracı çalan Samet E. beraberindeki kişilerle birlikte kayıplara karıştı. Firma sahiplerinin şikayeti üzerine polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonrası Samet E. ve 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar yakalansa da çalınan aracın nerede olduğu ise henüz belirlenemedi. Araç sahipleriyse araçlarının bir an önce bulunması için yetkililerden yardım istedi.

"Suçlular yakalandı, aracımız hala ortada yok"

Suçluların yakalanmış olmasına rağmen aracının hala bulunamadığını belirten firma sahibi Akın Yıldırım, "Aracımızı çalan şahıs öncesinde bizim personelimizdi. Kendisini bazı nedenlerden dolayı işten çıkardık. İşten çıkarılacağını öğrenince bizi tehdit etmeye başladı. Biz buna rağmen tazminatı vermek için kendisiyle görüştük. Kendisi ise bu süreçte çekici aracına ait anahtarı öncesinden kopyalamış. Hali hazırda aracı kullanan personelimizi, evine kadar takip etmiş ve park halindeki aracı kopyaladığı anahtarla çalıştırarak çalmış. Takip edilmemek için araç takip sistemini de pasif hale getirmiş. Bizim emniyette izlediğimiz kayıtlarda aracı çalan şahsın tek olmadığını da gördük. Şikayetimiz üzerine 3 kişi gözaltına alındı. Suçlarını itiraf ettiler. 2'si tutuklandı. 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şahıslar yakalanmış olmasına rağmen bizim aracımız hala ortada yok. Nerede olduğunu söylemiyorlar ve suçlular, suçlarını itiraf etmiş olmasına rağmen benim 2 milyon liralık aracım hala kayıp" dedi.

" Türkiye'deki sayılı araçlardan biriydi"

Tehdit mesajları da aldığını belirten Akın Yıldırım, " Aracı çalan şahıs, sadece bizi değil çalıştığımız firmaları, personelimizi, hepimizi mağdur etti. O araç buranın kazanç kapısıydı. Özellikleri bakımından Türkiye'deki sayılı araçlardan biriydi. Bu suçu işleyenler bulunuyorsa, aracımızın nerede olduğu da ortaya çıksın istiyoruz. Herkesin dediği şey şu; 'Koca aracı nasıl çalarlar?' Küçük bir araç değil ki sırtlarına alıp götürsünler. Biz de artık bir sonuç çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Çekmeköy'de çekici vurgunu: İşten atılınca 2 milyon liralık çekiciyi çaldı
Çekmeköy'de çekici vurgunu: İşten atılınca 2 milyon liralık çekiciyi çaldı
Çekmeköy'de çekici vurgunu: İşten atılınca 2 milyon liralık çekiciyi çaldı
Çekmeköy'de çekici vurgunu: İşten atılınca 2 milyon liralık çekiciyi çaldı
Çekmeköy'de çekici vurgunu: İşten atılınca 2 milyon liralık çekiciyi çaldı
Çekmeköy'de çekici vurgunu: İşten atılınca 2 milyon liralık çekiciyi çaldı

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Türkiye, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çekmeköy'de çekici vurgunu: İşten atılınca 2 milyon liralık çekiciyi çaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çekmeköy'de çekici vurgunu: İşten atılınca 2 milyon liralık çekiciyi çaldı - Son Dakika
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