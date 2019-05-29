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Çekmeköy'de cinayet

1 saat önce

Çekmeköy'de, bıçakla yaralanan kişi yaşamını yitirdi.

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Çekmeköy'de, bıçakla yaralanan kişi yaşamını yitirdi.
Alemdağ Mahallesi Havacılar Caddesi Ayazma Sokağı'nda, üç kişi henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralanan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cebinde bir miktar döviz bulundu.
Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olay sonrasında kaçan 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:37 Kaynak: AA
Çekmeköy, Güncel
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