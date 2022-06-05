Çekmeköy'de "Çocuk Şenliği" düzenlendi

Çekmeköy'de çocuklar için "Çocuk Şenliği" düzenlendi

On bin çocuk festivalde coştu

İSTANBUL - Çekmeköy'de çocuklar için "Çocuk Şenliği" düzenlendi. Hem çocuklar hem de anne ve babalar hafta sonu düzenlenen festivale katılarak hem bir yılın yorgunluğunu attılar hem de güzel havanın tadını 5 Haziran Dünya Çevre haftası temasına uygun yeşillikler arasında doğa ile iç içe olan Doğa parkında çıkardılar. Çekmeköy Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Şenliği'nde çocuklar ve aileleri yeşili en bol olan Çekmeköy'de doyasıya eğlendi.

Çekmeköy Belediyesi tarafından Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı'nda düzenlenen şenlikte çocuklar ve aileleri doyasıya eğlendi. Nasrettin Hoca, Kukulli Müzikali, Sürpriz Kutusu, şişme oyun grupları, eğlenceli atölyeler, İllüzyon gösterileri, jonglörler, sahne gösterileri, DJ eşliğinde dans ve bi dolu eğlence hepsi iki gün boyunca devam edecek şenliğin ilk gününde çocuklarla buluştu. Birçok aktivitenin bulunduğu şenliğe Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ev sahipliği yaptı.

"Her zaman böyle etkinliklerin olması gerekiyor"

Etkinliğe katılan Şeyma Türk,"İlk defa Çekmeköy'de geliyorum. Çocuklar için güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Biz aileler olarak tabi bu durumdan mutluyuz. Her zaman böyle etkinliklerin olması gerekiyor."dedi.

"Her yaş grubuna göre aktiviteler mevcut"

Etkinliğe katılan Hüseyin Palabıyık,"Belediyemizden Allah razı olsun. Çocuklarımız için faydalı bir etkinlik. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Her yaş grubuna göre aktiviteler mevcut."şeklinde konuştu.

"Çocukları çok önemsiyor"

Ailesi ile etkinliğe katılan Doğa Kurtoğlu, "Ataşehir Belediyesi'ne bu aktiviteleri yaptığı için teşekkür etmeliyiz. Çocukları çok önemsiyor. Yüz boya, kum boyama gibi bir sürü aktivite var."dedi.

"Onların mutluluğu bizleri de mutlu ediyor"

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz," Bugün 10 binlerce çocuğumuz burada bizimle okullarımız kapanmadan önce 2021-2022 eğitim öğretim yılı bitmeden böyle çok güzel bir çocuk şenliği yaptık. Onların streslerini atmalarını istedik. Çocuklarımızın sevdiği karakterleri bugün ve yarın burada çocuklarımızla buluşturacağız. Gördüğünüz gibi çocuklarımız mutlu. Onların mutluluğu bizleri de mutlu ediyor."dedi.