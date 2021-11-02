Çekmeköy'de darbettikleri kişinin ölümüne neden oldukları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Çekmeköy'de tartıştıkları 56 yaşındaki Burhanettin Okyay'ı darbederek ölümüne sebep oldukları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 29 Ekim günü Çekmeköy'de yaşanan ve Burhanettin Okyay'ın ölümüyle sonuçlanan kavgaya ilişkin inceleme başlattı.

Yapılan araştırmada, şüphelilerden Emre A'nın (22) Çekmeköy'de bir apartman dairesinde yalnız yaşayan sevgilisinin evine sık sık gelip gittiği ve aynı apartmandaki komşu Burhanettin Okyay'ın durumdan rahatsız olması üzerine aralarında daha önceden tartışma yaşandığı tespit edildi.

Olay günü Emre A'nın, maktul Okyay'ın çocuklarıyla aynı sebepten tartıştığı, daha sonra arkadaşlarını çağırdığı, tartışmanın büyümesi üzerine Emre A. ve arkadaşlarının Burhanettin Okyay'ı darbederek olay yerinden ayrıldığı belirlendi.

Olayın devamında Okyay'ın fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı ve müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, Emre A'nın yanı sıra olaya karıştıkları gerekçesiyle Onur A. (26), Yasin S. (21) ve Y.M'yi (17) yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.