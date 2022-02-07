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Direksiyon başında baygınlık geçiren sürücü önce yayaya çarptı sonra dükkana daldı - Son Dakika

Direksiyon başında baygınlık geçiren sürücü önce yayaya çarptı sonra dükkana daldı

07.02.2022 11:22
Direksiyon başında baygınlık geçiren sürücü önce yayaya çarptı sonra dükkana daldı

Çekmeköy'de otomobil sürücü direksiyon başında baygınlık geçirdi.

Çekmeköy'de otomobil sürücü direksiyon başında baygınlık geçirdi. Önce kaldırımdaki yayaya çarpan sürücü daha sonra dükkana dalarak durabildi. Baygınlık geçiren sürücü ile yaralı yaya hastaneye kaldırılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Çekmeköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EHF 731 plakalı otomobilin sürücüsü Nevzat Ö. direksiyon başındayken baygınlık geçirerek direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Nevzat Ö. önce kaldırımda yürüyen Emine U.'ya çarpmasının ardından dükkana daldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri baygınlık geçiren Nevzat Ö. ile yaralanan Emine U.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki hastaneye kaldırdı. Öte yandan, yaşanan korku dolu kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"ÇARPMANIN ETKİSİYLE EVLER SALLANDI"

Kazayı gören Berkant Çiftçi, "Kadınla kızı kaldırımda yürüyordu. Otomobil sürücüsü onlara çarpmayayım diye direksiyonu kırdı ama yine de vurdu. Çarpmanın etkisiyle kadın savruldu. Kaza sonrası herkes sokağa döküldü. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumu iyi ama otomobil sürücüsü çok kötü çarptı. Biz evdeydik, binalar sallandı. Otomobil sürücüsü baygındı, su döktüler zor uyandırdılar" diye konuştu.

(Aykut Zor - Elyesa Karatepe - Enes Şamil Gönenç/ İHA)

Direksiyon başında baygınlık geçiren sürücü önce yayaya çarptı sonra dükkana daldı
Direksiyon başında baygınlık geçiren sürücü önce yayaya çarptı sonra dükkana daldı
Direksiyon başında baygınlık geçiren sürücü önce yayaya çarptı sonra dükkana daldı
Direksiyon başında baygınlık geçiren sürücü önce yayaya çarptı sonra dükkana daldı
Direksiyon başında baygınlık geçiren sürücü önce yayaya çarptı sonra dükkana daldı
Direksiyon başında baygınlık geçiren sürücü önce yayaya çarptı sonra dükkana daldı
Direksiyon başında baygınlık geçiren sürücü önce yayaya çarptı sonra dükkana daldı

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Otomobil, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Direksiyon başında baygınlık geçiren sürücü önce yayaya çarptı sonra dükkana daldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Direksiyon başında baygınlık geçiren sürücü önce yayaya çarptı sonra dükkana daldı - Son Dakika
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