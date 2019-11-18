Çekmeköy'de Doğa Park'a yeni parkur

Çekmeköy'de Hamidiye Mahallesi'nde bulunan Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı'na yapılacak Şifa Parkuru için ilk fidanı Başkan Poyraz dikti.



Her gün binlerce misafirini ağırlayan Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı'nda yeni parkurlar için çalışmalara başlandı. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz Park'ta yapılan çalışmalarda ilk fidanı kendisi dikti. Yapısı itibariyle Şifa Parkuru adı verilen yeni alanda, bitki örtüsü ve yürüyüş alanı özel olarak tasarlandı.



Özel olarak tasarlanan parkur 200 metre uzunluğunda olacak. Parkurun yer aldığı alana şifalı olarak bilinen 30 tür bitkiden 5 bin adet dikim yapılacak. Parkur girişinde yer alan turnikeden alana girecek vatandaşlar ağaç kabukları, kum, çakıl, saf ve doğal taşların yer aldığı parkurda çıplak ayakla yürüyebilecek. Yürüyüş alanı ve içerisinde bulundurduğu bitkiler sayesinde doğal terapi alanı özelliği taşıyacak parkuru tüm vatandaşlar ücretsiz şekilde kullanabilecek. - İSTANBUL