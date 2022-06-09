Çekmeköy'de, özel düzenek ile evde uyuşturucu imal eden şahıslara operasyon - Son Dakika
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Çekmeköy'de, özel düzenek ile evde uyuşturucu imal eden şahıslara operasyon

09.06.2022 11:59
Çekmeköy'de, özel düzenek ile evde uyuşturucu imal eden şahıslara operasyon

Çekmeköy'de uyuşturucu madde imal ve ticari yapan şahıslara yönelik, farklı mahallelerdeki iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Çekmeköy'de uyuşturucu madde imal ve ticari yapan şahıslara yönelik, farklı mahallelerdeki iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon yapılan evde uyuşturucu madde üretmek için led ışıklı özel düzenek kurulduğu görüldü. Operasyonlarda 4 kişi yakalandı.

Çekmeköy ilçesinde iki mahallede bulunan 2 ayrı ikamet adresinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığına yönelik elde edilen bilgiler üzerine polis harekete geçti. 5 Haziran Pazar günü saat 13.00 sıralarında belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda M.Y., G.D., M.Ö. ve M.A. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

İkamet adreslerinde yapılan incelemelerde narkotik madde imalatı için led ışıklı özel bir düzenek kurulduğu belirlendi. Arama çalışmalarında ise; 9 adet satışa hazır halde Hint keneviri, 28 adet köpük bardaklarda yetiştirilen Hint keneviri, 3 adet özel düzenek içerisinde yetiştirilen Hint keneviri, 111 adet kenevir tohumu, 0,69 gr. narkotik madde ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Yakalanan şüpheli şahıslar, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 06 Haziran tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Çekmeköy'de, özel düzenek ile evde uyuşturucu imal eden şahıslara operasyon
Çekmeköy'de, özel düzenek ile evde uyuşturucu imal eden şahıslara operasyon
Çekmeköy'de, özel düzenek ile evde uyuşturucu imal eden şahıslara operasyon
Çekmeköy'de, özel düzenek ile evde uyuşturucu imal eden şahıslara operasyon

YORUMLAR
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Uyuşturucu imal edilen eve baskın : 2 gözaltı Uyuşturucu imal edilen eve baskın : 2 gözaltı Evinde uyuşturucu maddelerle yakalanan şahıs gözaltına alındı Evinde uyuşturucu maddelerle yakalanan şahıs gözaltına alındı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çekmeköy'de, özel düzenek ile evde uyuşturucu imal eden şahıslara operasyon - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çekmeköy'de, özel düzenek ile evde uyuşturucu imal eden şahıslara operasyon - Son Dakika
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