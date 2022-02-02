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Çekmeköy'de E-KPSS kursları eğitime başladı - Son Dakika

Çekmeköy'de E-KPSS kursları eğitime başladı

02.02.2022 09:37

Çekmeköy'de E-KPSS kursları eğitime başladıKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) kursları başladı.

Çekmeköy'de E- KPSS kursları eğitime başladı

İSTANBUL Çekmeköy Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde açılan E-KPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) kursları başladı. Kursiyerlere uzman öğretmen kadrosuyla dersler, hem yüz yüze hem de çevrimiçi olarak veriliyor.

Çekmeköy Belediyesi'nin Merkez Mahallesi'ne inşa ettiği ve içerisinde birçok hizmetin verildiği Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yeni bir proje daha hayata geçti. Özel gereksinimi bireyler için hayatın her alanında dokunan projelerle hizmet veren engelsiz yaşam merkezinde açılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı kursunda eğitimler başladı. Türkçe, matematik, tarih, coğrafya ve vatandaşlık derslerinin verildiği kursta; alanında uzman eğitim kadrosu görev alıyor. Derslere katılan öğrencilere ders dökümanları ise ücretsiz olarak teslim ediliyor.

Dersler Web Tv üzerinden yayınlanıyor

E-KPSS kursuna katılamayan öğrenciler; dersleri belediye web tv üzerinden izleyebilecekler. Hafta içi her gün saat 19.00'da başlayacak yayınlara Türkiye'nin her yerinden www.cekmekoybelediyesi.tv adresinden ve www.cekmekoy.bel.tr adresinde yer alan Çekmeköy Web Tv sekmesinden ulaşılabilecek.

"E-KPSS kursumuza uzman öğretmen kadromuzla başladık"

Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürü Gani Köroğlu "Çekmeköy Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi olarak bugün yeni bir hizmeti daha özel gereksinimli dezavantajlı vatandaşlarımız için başlatıyoruz. Kursumuz Çekmeköy Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yüz yüze hizmet veriyor. Derslerimiz Çekmeköy WEB TV üzerinden canlı yayınlanacaktır. E-KPSS kursumuza uzman öğretmen kadromuzla bugün başladık. Engel durumu elvermeyen, gelemeyecek olan kursiyerlerimiz ile çevrimiçi Çekmeköy WEB TV'den her gün saat 19.00'da katılabilecekler. Ayrıca bu hizmetimize Türkiye'nin her yerinden vatandaşlarımız yine Çekmeköy WEB TV üzerinden faydalanabilecek." dedi.

"Hedeflerimiz ve kariyerimiz için bize güzel imkan sağlıyorlar"

Kursa katılan kursiyerlerden Erhan Adıyamanlı, "Öncelikle bu programı yapan herkese teşekkür ederim. Hedeflerimiz ve kariyerimiz için bize güzel imkan sağlıyorlar. Öğretmenlerimizden müdürlerimizden hepsinden memnunuz. Burada KPSS için ders alıyoruz, 24 Nisan'da sınavımız var. İmkanlar çok iyi hepsinden Allah razı olsun." diye konuştu.

"Ücretsiz kurs ve doküman desteği için Çekmeköy Belediye'mize teşekkür ederiz"

Kursiyerlerden Neriman Çataloğlu ise "Öncelikle Belediyemize böyle bir imkan sunduğu için çok teşekkür ederiz. Eksik konularımız vardı, Belediyemizin desteğiyle hocalarımız çok yardımcı oldu. Kursumuz ücretsiz ve çok memnunuz. Hocalarımız çok iyi, anlamadığımız konuları tekrar ediyorlar, bizlere yardımcı oluyorlar. Ücretsiz kurs ve doküman desteği için Çekmeköy Belediyemize teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Çekmeköy'de E-KPSS kursları eğitime başladı
Çekmeköy'de E-KPSS kursları eğitime başladı
Çekmeköy'de E-KPSS kursları eğitime başladı

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Çekmeköy Belediyesi, Öğretmen, Engelli, KPSS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çekmeköy'de E-KPSS kursları eğitime başladı - Son Dakika


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