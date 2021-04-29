Çekmeköy'de erken ezan iddiası - Son Dakika

ÇEKMEKÖY'de Soğukpınar Mahallesi sakinleri ezanın erken okunması nedeniyle iftarları 10 dakika önce açtıklarını söyledi.

Soğukpınar Mahallesi'nde bulunan Hacı Yüksel Erdoğan Camii'nde mahalle sakinlerinin iddiasına göre akşam ezanı 10 dakika erken okundu. Ezanı duyan bazı mahalle sakinleri iftarlarını erken yaptıkları öne sürüldü. Ezandan kısa süre sonra ise imamın yanlışlıkla ilgli uyarmak için anons yaptığı kaydedildi.