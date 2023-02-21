ÇEKMEKÖY'DE EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ, ANNESİNİ YARALADI - Son Dakika
Üye Girişi

ÇEKMEKÖY'DE EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ, ANNESİNİ YARALADI

21.02.2023 09:33

Çekmeköy'de, 11 ayrı suç kaydı bulunan Volkan Yüksekova, eşi Gülistan Yüksekova ve annesi Ülkiye Yüksekova'yı bıçakladı.

Çekmeköy'de, 11 ayrı suç kaydı bulunan Volkan Yüksekova, eşi Gülistan Yüksekova ve annesi Ülkiye Yüksekova'yı bıçakladı. Anne yaralı olarak kurtulurken, Gülistan Yüksekova hayatını kaybetti. Gözaltına alınan cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, önceki gece saatlerinde Çekmeköy Nişantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Volkan Yüksekova (30), 4 çocuğunun annesi Gülistan Yüksekova (27)'yı evlerinde defalarca bıçakladı. Yüksekova daha sonra evden dışarı çıktığında annesi Ülkiye Yüksekova'yla karşılaştı. Annesinin ne olduğunu sorması üzerine saldırgan annesini de bıçakla yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Gülistan Yüksekova olay yerinde hayatını kaybederken, anne yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerin ortaklaşa çalışması sonucu başka bir mahalleye kaçan saldırgan Volkan Yüksekova yakalanarak gözaltına alındı. Genç kadının cenazesi dün Çekmeköy Emlak Konut Camii'ne getirildi. Yüksekova'nın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nişantepe Mezarlığı'na defnedildi. Mezarlığa gelen yakınları ve mahalle sakinleri yaşanan olaya tepki gösterdi.

CANİ EŞ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen Volkan Yüksekova çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Volkan Yüksekova'nın çeşitli suçlardan 11 adet kaydı olduğu ortaya çıktı. Yüksekova, adliyede verdiği ifadede eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü söylediği öğrenildi. Öte yandan Volkan Yüksekova'nın bir sosyal medya hesabında eşiyle çekmiş olduğu çok sayıda videoların olduğu görüldü.

"YARALANDIM CANİ ÇOCUĞUMUN YÜZÜNDEN"

Hastanede tedavisi tamamlanan yaralı anne Ülkiye Yüksekova, "Oğlum gelinimi vurdu. Gideceği yere gitti. Yaralandım cani çocuğumun yüzünden. Omzuma sapladı, alnıma sapladı. Alnıma sapladı girmedi omzumdan girdi. Allah onu kahretsin. İçeriden ölümü çıksın. Başka bir şey demiyorum çocukları kaldı" dedi.

"DECCAL FİLMİNİ İZLEMİŞ. BÜYÜ YAPILDI DEMİŞ KENDİNE"

Mahalle sakini, "Vuranın annesi anlattı. Deccal filmini izlemiş. Büyü yapıldı demiş kendine. Çocuklarını vurmaya kalkmış. Karısını vurmuş, annesini vurmuş. Gencecik 27 yaşında toprağa girdi. Babası da deliğe girdi. Bu 4 çocuk ne olacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Deccal filmini izleyip 'Bana büyü yapıldı' diye eşini öldürdü, ne olduğunu soran annesini de bıçakladı Deccal filmini izleyip 'Bana büyü yapıldı' diye eşini öldürdü, ne olduğunu soran annesini de bıçakladı Yüksekova'ya yerleştirilen depremzede öğrenciler ders başı yaptı Yüksekova'ya yerleştirilen depremzede öğrenciler ders başı yaptı

Yüksekova, Çekmeköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇEKMEKÖY'DE EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ, ANNESİNİ YARALADI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:13 Adanalı Fatih Terim, Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketini İtalyanlara anlattı
10:50 Altının gram fiyatı 1.114 lira seviyesinden işlem görüyor
11:06 Lütfü Savaş'ı fena trollediler! 'Afrika prensi' diye paylaştığı kişi sosyal medya fenomeni çıktı
10:40 Josef de Souza giderayak Süper Lig için şampiyonluk tahmininde bulundu: Galatasaray'ı avantajlı görüyorum
09:58 Köy fay hattı üzerine kuruluydu! Deprem sonrası tam 200 evden sadece 10'u ayakta kalabildi
10:32 Survivor yarışmacıları, Türkiye'de yaşanan deprem felaketini öğrendi! Gözyaşları sel oldu
10:10 Depremzedelerin göç ettiği Konya'da emlak fırsatçılığı! Ev kiralarını yüzde 40 oranında artırdılar
10:30 Hatay'da hayatını kaybeden 5 kişi depreme eşyalarını almak için girdikleri hasarlı binada yakalandı
10:20 Dolar/TL, 18,87 seviyesinden işlem görüyor
10:14 Ukrayna ordusundan bir asker, tabancayla oynarken kendisini kameraya alan arkadaşını vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2023 11:24:44. #1.13#
SON DAKİKA: ÇEKMEKÖY'DE EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ, ANNESİNİ YARALADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement