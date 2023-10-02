Ev sahibi zulmünde son nokta! Kiracıların kapılarına yapışkan madde sürdü - Son Dakika

Ev sahibi zulmünde son nokta! Kiracıların kapılarına yapışkan madde sürdü

Ev sahibi zulmünde son nokta! Kiracıların kapılarına yapışkan madde sürdü
Son Güncelleme: 02.10.2023 15:53

Çekmeköy'de bir ev sahibi, kiracılarıyla yaşadığı anlaşmazlık sonucunda kapıların kilitlerine yapışkan sürerek kiracıların evlerine girmesini engelledi. Kiracılar, günlerdir evlerine giremediklerini ve temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını belirtti. Olay cep telefonu kamerasına kaydedildi ve kiracılar ev sahibinden şikayetçi oldu.

Çekmeköy'de bir ev sahibi, anlaşmazlık yaşadığı kiracıları eve giremesin diye kapıların kilitlerine yapıştırıcı sürdü. Günlerdir evlerine giremeyen kiracılar ise "Duş alamadık, ellerimizde kapıları açmak için karga burun taşıyoruz" dedi.

Çekmeköy'de yaşanan olayda iddiaya göre, ev sahibi, kiralarını ödemedikleri gerekçesiyle kiracıları ile anlaşmazlık yaşadı. Ev sahibi, kiracılarının eve girememesi için kapıların kilitlerine yapışkan madde sürdü. Yaşanan anlaşmazlık sonrası binada yaşayan ev sahibi kiracıların bulunduğu dairelere ait sayaçları söktü, kiracılarına küfürler yağdırdı. Daha sonra kapıların deliğinde anahtar kırıp üstüne yapıştırıcı sürdü. Kiracılar ise günlerdir evlerine giremediklerini belirtti.

Çekmeköy'de Kiracılara Yapışkanlı Kapı Şoku

O ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINA KAYDETTİLER

Yaşanan olayların ardından ev sahibinden şikayetçi olan kiracılar o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Ev sahibinin kapı kilidine sürdüğü yapıştırıcı yüzünden günlerdir evlerine giremediklerini belirten kiracılar akrabalarında kaldıklarını belirterek mağdur olduklarını ifade etti. Giysilerini bile değiştiremediklerini ve duş alamadıklarını belirten kiracılar ev sahibinden şikayetçi oldu.

Çekmeköy'de Kiracılara Yapışkanlı Kapı Şoku

"EVE GİREMEYELİM DİYE YAPIYOR BUNU"

Ev sahibi ile anlaşmazlık yaşayan kiracı Selma Koç, "Ev sahibimiz yüksek kira istediği için biz de kabul etmedik. Elektrik, su ve doğalgaz saatlerimizi söküyor. Bizi kameralardan takip ediyor, evden gittiğimiz zaman anahtar ucunu kırıyor içine de yapıştırıcı sürüyor. Eve giremeyelim diye yapıyor bunu. Bunu defalarca yaptı ve biz çilingir çağırarak açtırdık. Burası benim evim ve ben burada yaşamak zorundayım. 40'tan fazla saatimizi söktü. Her seferinde biz karakola gidip ifade verdik. Binada bulunan diğer dairelerde bunu yapıyor" dedi.

Çekmeköy'de Kiracılara Yapışkanlı Kapı Şoku

"İKİNCİ KEZ KAPIMI AÇTIRIYORUM"

Günlerdir evlerine giremeyen kiracı Pınar Erdoğan, "Yaklaşık iki aydır bu baskı devam ediyor. Kiramızı 6 bin 500 liradan 14 bin lira yaptığını söyledi. Ben de ödeyemeyeceğimi söyledim. Devletin vermiş olduğu yüzde 25 kuralını hatırlattım. Daha sonrasında biz savcılığa gittik. Ev sahibi sahte kontrat düzenleyip elektrik ve suyumu kapattırdı. 2-3 gündür evime geldiğimde kapımın kilidinde yapışkan olduğunu gördüm. İkinci kez kapımı açtırıyorum. Ben şu anda dışarıda bir başkasının montu ile duruyorum. Benim evim var içeride eşyalarım var fakat evime girip eşyalarımı alamıyorum. Bir kadın olarak ben çantamda karga burun taşıyorum, çünkü evime giremiyorum. Yağmur yağıyor montumu almak istiyorum, en temel ihtiyacım olan duş almak istiyorum. Gidip bir başkasının yanında kalmak istemiyorum. Şu anda arkadaşımın evinde kalıyorum ve onun kıyafetlerini giyiyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Emlak Ev sahibi zulmünde son nokta! Kiracıların kapılarına yapışkan madde sürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ev sahibi zulmünde son nokta! Kiracıların kapılarına yapışkan madde sürdü - Son Dakika
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