Son Dakika Haberleri: ÇEKMEKÖY'DE EV YANGINI; FELÇLİ KİŞİ YANGIN BÜYÜMEDEN DIŞARI ÇIKARILDI
Son Dakika Güncel Haber

ÇEKMEKÖY'DE EV YANGINI; FELÇLİ KİŞİ YANGIN BÜYÜMEDEN DIŞARI ÇIKARILDI

10 dakika önce

DHA İSTANBUL (Havadan Görüntülerle) ÇEKMEKÖY'DE EV YANGINI; FELÇLİ KİŞİ YANGIN BÜYÜMEDEN DIŞARI ÇIKARILDIHaber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN(İSTANBUL/DHA)Çekmeköy'de, orman içerisinde felçli bir kişinin yaşadığı evde yangın çıktı.

DHA İSTANBUL (Havadan Görüntülerle) ÇEKMEKÖY'DE EV YANGINI; FELÇLİ KİŞİ YANGIN BÜYÜMEDEN DIŞARI ÇIKARILDI
Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN(İSTANBUL/DHA)
Çekmeköy'de, orman içerisinde felçli bir kişinin yaşadığı evde yangın çıktı. Mahalleliler, yangın büyümeden evdeki felçli kişiyi dışarı çıkartı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, saat 16.10 sıralarında Çekmeköy Reşadiye Mahallesi'nde orman içinde bulunan bir evde çıktı. Yangını gören mahalleliler, eve girerek içerideki felçli kişiyi dışarı çıkarttı. Bahçesinde bulunan barakada başlayan yangın, eve sıçrayarak kısa sürede büyüdü. Bildirilmesi üzerine yakındaki orman ekipleri gelerek ilk müdahalede bulundu. Ardından Yenidoğan itfaiye ekipleri, ormana sıçramamasının önüne geçerek yangını söndürdü.
Reşadiye Mahallesi Muhtarı Erkan Akyılmaz, "Burada vatandaşımızın telefon açmasıyla olay yerine geldik. Ufak bir yangınla karşılaştık. İçeride kalan Cavit Bey kendisi felçli bir hasta. İlk geldiğimiz anda yapının komple ahşap olması nedeniyle küçük bir yangınla karşılaştık. İtfaiyeye haber verdik. İtfaiye ekipleri hızlıca olay yerine geldi. Alev komple sardı binayı. Ama ekiplerimizin müdahalesiyle ormana yayılmasını engelledik. Gördüğümüz manzara bu şekilde. Baraka ve komple ahşap olduğu için hızla yayıldı. Dolayısıyla engel olması güçleşti. İçeride kalan hastamızı aldık. Hızlı bir şekilde uzaklaştırdık. Onu güvenlik altına aldıktan sonra itfaiye ekiplerinin müdahalesine yardımcı olmaya çalıştık." dedi.
Binanın alev alev yandığı görüntüler vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
ÇEKMEKÖY'DE EV YANGINI; FELÇLİ KİŞİ YANGIN BÜYÜMEDEN DIŞARI ÇIKARILDI
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:52 Kaynak: DHA
DHA, Çekmeköy, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih'te iki katlı ev alev alev yandı: 1 ölü, 1 yaralı Şile'de korkutan görüntü: Denizde hortum çıktı İDO'dan "23 Haziran'da sefer iptali" iddialarına ilişkin açıklama geldi Son Dakika! Erdoğan'dan teröristbaşı Öcalan'ın 23 Haziran çağrısına ilk yorum: Ciddi bir iktidar mücadelesi var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 00:02:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ÇEKMEKÖY'DE EV YANGINI; FELÇLİ KİŞİ YANGIN BÜYÜMEDEN DIŞARI ÇIKARILDI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]