Son Dakika Haberleri: Çekmeköy'de Feci Kaza 1 Ölü 3 Yaralı

Çekmeköy'de Feci Kaza 1 Ölü 3 Yaralı

16 dakika önce

İstanbul - ÇEKMEKÖY'DE FECİ KAZA 1 ÖLÜ 3 YARALI (Ek görüntü)(Tür: İstanbul)

İstanbul - ÇEKMEKÖY'DE FECİ KAZA 1 ÖLÜ 3 YARALI (Ek görüntü)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:23 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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