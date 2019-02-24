Çekmeköy'de Feci Kaza 1 Ölü 3 Yaralı
16 dakika önce
İstanbul - ÇEKMEKÖY'DE FECİ KAZA 1 ÖLÜ 3 YARALI (Ek görüntü)(Tür: İstanbul)
İstanbul - ÇEKMEKÖY'DE FECİ KAZA 1 ÖLÜ 3 YARALI (Ek görüntü)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:23 Kaynak: DHA
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