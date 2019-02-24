Son Dakika Haberleri: Çekmeköy'de Feci Kaza: 1 Ölü 3 Yaralı (2)

Çekmeköy'de Feci Kaza: 1 Ölü 3 Yaralı (2)

30 dakika önce

Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL DHAÇekmeköy'de 2 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı.

Çekmeköy'de Feci Kaza: 1 Ölü 3 Yaralı (2), System.String[]
Yılmaz BEZGİN/ İSTANBUL DHA

Çekmeköy'de 2 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı. 

Kaza, saat 20.30 sıralarında Şile Yolu Ekşioğlu Mahallesi Şile istikametinde meydana geldi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor. İddiaya göre, seyir halinde 34 LU 5999 ve 34 ZT 4755 plakalı iki araç sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri yol kenarında bulunan bir büfeye girerek durabildi. Savrulan araçlar o sırada orada bulunan Sönmez Aladağ'a çarptı. Aladağ olay yerinde hayatını kaybederken araçlardaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken Sönmez Aladağ'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Kazaya karışan araçlar

- Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri

-Ekiplerin çalışmaları

-Bir şeridin trafiğe kapatılması

-Yerdeki ceset

Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:15 Kaynak: DHA

Çekmeköy, 3. Sayfa
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