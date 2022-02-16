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Çekmeköy'de fren yerine gaza bastı, marketin içine daldı... O anlar kamerada - Son Dakika

Çekmeköy'de fren yerine gaza bastı, marketin içine daldı... O anlar kamerada

16.02.2022 11:05

Çekmeköy'de fren yerine gaza bastı, marketin içine daldı.

Çekmeköy'de fren yerine gaza bastı, marketin içine daldı... O anlar kamerada

İSTANBUL Çekmeköy'de bir sürücü otomobilini park etmek isterken fren yerine gaza basınca marketin camını kırarak içine daldı. Marketin camı tuzla buz olurken market adeta savaş alanına döndü. Otomobilin markete daldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Çekmeköy Turgut Özal Caddesi'nde geçtiğimiz Pazartesi akşam saat 20.00 sıralarında A101 marketin önünde gerçekleşti. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen sürücü, Honda marka otomobilini A101 marketin önüne park etmek istedi. Genç şoför park esnasında iddiaya göre fren yerine gaza basınca marketin camını kırarak içeri daldı. Market çalışanları ve müşteriler, içeri dalan otomobili görünce şaşkınlık yaşadı. Gürültüyü duyan çevredeki esnaf polis ekiplerine haber verdi. Kazaya karışan araç, olay yerine gelen çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza yapan araçta ve markette maddi hasar meydana gelirken otomobilin markete daldığı esnada marketin o bölgesinde müşterilerin olmayışı da bir faciayı önledi.

Kazanın yaşandığı yerde esnaf olan Mert Bürce, "Ben dükkandaydım. Otomobil sürücüsü fren yerine gaza basmış. Yanımızdaki markete girdi. Heyecanla dışarı çıktık biz de, otomobilin markete girdiğini gördük. Daha sonrasında polis ekipleri geldi. Çekici geldi arabayı çıkardılar. Otomobilin sürücüsü genç bir erkekti. Galiba heyecan yapıp fren yerine gaza basmış. Sağlık durumu iyiydi. Yaralanan da olmadı, iki taraflı maddi hasar çıktı." dedi.

Öte yandan kontrolden çıkan otomobilin markete daldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çekmeköy'de fren yerine gaza bastı, marketin içine daldı... O anlar kamerada
Çekmeköy'de fren yerine gaza bastı, marketin içine daldı... O anlar kamerada
Çekmeköy'de fren yerine gaza bastı, marketin içine daldı... O anlar kamerada

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Pazartesi, Otomobil, Market, Savaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çekmeköy'de fren yerine gaza bastı, marketin içine daldı... O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çekmeköy'de fren yerine gaza bastı, marketin içine daldı... O anlar kamerada - Son Dakika
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