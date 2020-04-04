Çekmeköy'de gizli şekilde oyun oynatılan kahvehanelere denetim - Son Dakika

İstanbul'da gizli şekilde oyun oynatılan ve alkol ile sigara tüketilmesine müsade edilen 2 kahvehane mühürlendi.

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çamlık Mahallesi'nde 2 kahvehanede, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerinin ihlal edildiği, müşterilerin oyun oynamasına ve alkol ile sigara tüketmelerine izin verildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu kahvehanelere düzenlenen operasyonda, 2'si iş yeri sahibi 26 kişiye idari para cezası uygulandı.

İş yerleri, zabıta ekiplerince mühürlendi.