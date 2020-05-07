ÇEKMEKÖY'DE GÜVENLİK GÖREVLİSİ SİLAHLA ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika

ÇEKMEKÖY'DE GÜVENLİK GÖREVLİSİ SİLAHLA ÖLDÜRÜLDÜ

Çekmeköy'de bulunan sitenin güvenlik görevlisi Halis P. iddiaya göre tartıştığı site sakini Kadir T. tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Çekmeköy'de bulunan sitenin güvenlik görevlisi Halis P. iddiaya göre tartıştığı site sakini Kadir T. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olayın ardından evine dönüp balkondan "polis çağırın" diye bağıran Kadir T. gözaltına alındı. ATEŞ ETTİKTEN SONRA EVİNE DÖNDÜ İddiaya göre olay saat 16.00 sıralarında Çekmeköy'deki Sultançiftliği Mahallesi İddiaya göre olay saat 16.00 sıralarında Çekmeköy'deki Sultançiftliği Mahallesi Atatürk Caddesi 'nde gerçekleşti. Manolya Sitesi'nde yaşayan Kadir T. tartıştığı sitenin güvenlik görevlisi Halis P.'yi silahla birkaç el ateş ederek ağır yaraladı. Ardından 7. katta bulunan evine dönen Kadir T.'nin bir süre sonra balkona çıkıp "polis çağırın" şeklinde bağırdığı öğrenildi. HAYATINI KAYBETTİ Silah sesleri üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli Kadir T.'yi gözaltına aldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından Silah sesleri üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli Kadir T.'yi gözaltına aldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Halis P.'nin yapılan tüm müdahalelilere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Görgü tanığı Adem Kişi, "Evden çıktım, Görgü tanığı Adem Kişi, "Evden çıktım, Taşdelen 'e gidiyordum. Güvenliğin oraya yaklaştım, kırtasiyenin oradan baktım Halis Amca'yla tartışıyordu. O arada zaten hemen ateş etmeye başladı. Olay bu şekilde gelişti. 15 el kadar ateş etti. Halis Amca'yı iyi biliriz sessiz, sakin biriydi. Kimseye zararı yoktu, namazında, niyazındaydı. Aralarındaki özel meseleyi bilemiyorum. Oğulları falan geldi. Ambulansı bekleyemeden polis eşliğinde hastaneye gitti." dedi. GÖRÜTNÜ DÖKÜMÜ ----------------- ----------------- Olay yeri incelemeden görüntü Olay yeri incelemeden görüntü Binadan görüntü Binadan görüntü Görgü tanığı ile röportaj Görgü tanığı ile röportaj Güvenlik kulübesinden görüntü Güvenlik kulübesinden görüntü Genel ve detay görüntü Genel ve detay görüntü

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Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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