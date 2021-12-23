Çekmeköy'de hayvanların bulunduğu ahır alev alev yandı - Son Dakika

Çekmeköy'de hayvanların bulunduğu ahır alev alev yandı

İSTANBUL Çekmeköy'de bulunan bir ahır gece saatlerinde alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, ahır içerisinde bulunan 8 hayvan itfaiye ve vatandaşların çabasıyla kurtarıldı.

Yangın, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Çekmeköy Koçullu Köyünde bir ahırda çıktı. Ahırın alevlere teslim olmasıyla durum itfaiyeye bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Ahır sahibi ve yangına tanık olan köy halkı, itfaiyenin de yardımıyla ahır içerisinde bulunan 8 hayvanı yanmaktan kurtardı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ahırın büyük bir kısmı ile ahır içerisinde bulunan samanlar yandı.

Ahırın alev alev yandığı ve itfaiyenin yangına müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.