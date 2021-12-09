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Çekmeköy'de hırsızlar 50 bin liralık malı çalmaktan vazgeçip kaçtı - Son Dakika

Çekmeköy'de hırsızlar 50 bin liralık malı çalmaktan vazgeçip kaçtı

09.12.2021 10:17
Çekmeköy'de hırsızlar 50 bin liralık malı çalmaktan vazgeçip kaçtı

Çekmeköy'de hırsızlar pazar esnafının araçlarına dadandı.

Çekmeköy'de hırsızlar pazar esnafının araçlarına dadandı. Panelvan minibüsün kapılarını zorlayan hırsızlar kapıları açamayınca panelvan minibüsün arka camını kırarak içerisine girdi. Camdan minibüsün içerisine sarkan hırsız, içerideki ürünlerin tekstil malzemeleri olduğunu anlayınca ürünleri çalmadan kaçtılar. Hırsızların aracın içerisine girdiği o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Çekmeköy'de Mehmet Akif Mahallesi'nde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Hafif ticari araçla gelen hırsızlar, pazarda tezgah açan Kemal Özmen'in panelvan minibüsünün kapılarını açmaya çalıştı. Kapıları açamayan hırsızlar aracın arka camını kırarak içerisine girdi. Aracın içerisine vücudunun yarısını sarkıtarak giren hırsız içeriden çıkardığı ürünlerin tekstil ürünleri olduğunu görünce ürünleri tekrar aracın içerisine atarak olay yerinden kaçtı. Edinilen bilgiye göre aynı gün içerisinde Çekmeköy'de birkaç ticari aracın daha soyulduğu belirtildi.

Hırsızlık mağduru olan vatandaşların olayı polis ekiplerine bildirmesi üzerine kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlatıldı.

"Beğenmediği için tekrar camdan içeriye eşyayı atıp çıkıyor"

Aracına hırsız giren Kemal Özmen, "Sabah saatlerinde saat 05.00 gibi şahıslar geldiler. Aracın yanına araçlarını park ettiler. Park ettikten sonra araca yaklaşıyorlar yan kapıyı açmaya çalışıyorlar yan kapıyı açamayınca arka kapısına geliyorlar. Arka kapıyı da açamıyorlar bu sefer arkadaki camı kırıyorlar. Camı kırdıktan sonra içerideki kapının mandalını açmaya çalışıyor mandalı açamayınca camı komple kırıp aracın içerisine vücudunun yarısıyla girerek içerideki eşyayı alıp bakıyor. İşine gelmiyor herhalde, beğenmiyor. Beğenmediği için tekrar camdan içeriye eşyayı atıp çıkıyor,. Olduğu gibi bırakıyor." dedi.

"Bu insanlara yazık, adamlar gelip insanların malına göz dikiyorlar"

Özmen, "O saatler içerisinde zaten Çekmeköy'de de farklı araçları aynı şekilde camını kırıp içerisindeki malları boşaltıyorlar. İşin enteresan tarafı malzemeye bakıyor içerisinde çamaşır olduğunu görünce onu bırakıyor ne aradıkları da belli değil. Belki de az bir zamanda daha fazla değerli mal alabilmek için almıyor. Ne kadar da çamaşır desek bile aracın içerisinde nereden baksanız 50 bin liraya kadar, 50 bin liranın üstünde mal var. Bu insanlara yazık adamlar gelip, insanların hazır mallarını alıyorlar insanların malına göz dikiyorlar. Bu doğru bir şey değil. Çekmeköy'de genelde böyle sıkıntılar var. Artı sokak lambaları yanmıyor, karanlık. Bununla ilgili biz zaten elektrik kurumuna da bilgi verdim. Lambaları gelip yaptılar ama iş işten geçmiş insanlar soyulduktan sonra insanların malına zarar geldikten sonra lambaları yapsak ne olur?" dedi.

Hırsızların panelvan minibüsün camını kırarak araca giriş anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Çekmeköy'de hırsızlar 50 bin liralık malı çalmaktan vazgeçip kaçtı
Çekmeköy'de hırsızlar 50 bin liralık malı çalmaktan vazgeçip kaçtı
Çekmeköy'de hırsızlar 50 bin liralık malı çalmaktan vazgeçip kaçtı
Çekmeköy'de hırsızlar 50 bin liralık malı çalmaktan vazgeçip kaçtı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çekmeköy'de hırsızlar 50 bin liralık malı çalmaktan vazgeçip kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çekmeköy'de hırsızlar 50 bin liralık malı çalmaktan vazgeçip kaçtı - Son Dakika
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