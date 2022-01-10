Çekmeköy'de İETT otobüsü durağa daldı - Son Dakika

Çekmeköy'de İETT otobüsü durağa daldı

İSTANBUL Çekmeköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, durağa daldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 08.25 sıralarında Kemerdere Köprülü Kavşak durağı Serencebey caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıgazi- Kadıköy seferini yapan İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu durağa daldı. Otobüs, etrafta bulunan bir işyerinin demir korkuluklarına çarparak durabildi. O anlarda durakta kimsenin olmaması büyük bir kazayı önledi. Kazada herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olmadığı belirtildi. İETT otobüsünün durağa daldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.