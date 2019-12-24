Çekmeköy'de İETT otobüsü yan yattı: 1'i ağır 12 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çekmeköy'de İETT otobüsü yan yattı: 1'i ağır 12 yaralı - Son Dakika

Çekmeköy'de İETT otobüsü yan yattı: 1'i ağır 12 yaralı

5 saat önce

Çekmeköy'de kontrolden çıkan İETT otobüsü yan yattı.

Çekmeköy'de kontrolden çıkan İETT otobüsü yan yattı. Kazada yaralanan 12 kişiden 1'inin durumunu ağır olduğu öğrenildi.

Çekmeköy Şile otoyolunda saat 09.45 sıralarında meydana gelen olayda, İETT otobüsü kontrolden çıkarak yan yattı. Devrilen otobüste bulunan vatandaşlardan 12'si yaralanırken, birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada yaralanan bir çocuğun paniğe kapılarak gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılıyor.

(Halit Arslan/İHA)

Çekmeköy'de İETT otobüsü yan yattı: 1'i ağır 12 yaralı

Çekmeköy, Şile, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:30 Kaynak: İHA
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