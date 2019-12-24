ÇEKMEKÖY'DE İETT OTOBÜSÜ YAN YATTI: 1'İ AĞIR 14 YARALI (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel ÇEKMEKÖY'DE İETT OTOBÜSÜ YAN YATTI: 1'İ AĞIR 14 YARALI (3) - Son Dakika

ÇEKMEKÖY'DE İETT OTOBÜSÜ YAN YATTI: 1'İ AĞIR 14 YARALI (3)

6 saat önce

Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHA ÇEKMEKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yoldan çıkarak yan yattı.

ÇEKMEKÖY'DE İETT OTOBÜSÜ YAN YATTI: 1'İ AĞIR 14 YARALI (3), System.String[]

Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA ÇEKMEKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yoldan çıkarak yan yattı. Kazada yaralanan 1'i ağır 14 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza, saat 09.45 sıralarında Çekmeköy, Şile Otoyolu Alemdağ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ümraniye istikametinde ilerleyen 138 hat numaralı Ömerli-Ümraniye seferini yapan İETT otobüsü yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak, yan yattı. Otobüste bulunan yolculardan biri ağır 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaşların yardımına diğer yolcular ve yoldan geçen araç sürücüleri koştu. Devrilen otobüsün arasında sıkışan bir kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle Şile Otoyolu Ümraniye istikameti trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Otobüsü kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

-Yaralılardan görüntü

-Devrilen otobüsün görüntüsü

-itfaiye ekiplerinden görüntü

-yaralıların ambulans içerisinden görüntüsü

-polis ekiplerinin görüntüsü

-kazazede ile röp


Çekmeköy, İETT, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:57 Kaynak: DHA
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ŞU AN BURADASINIZ: ÇEKMEKÖY'DE İETT OTOBÜSÜ YAN YATTI: 1'İ AĞIR 14 YARALI (3) - Son Dakika
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