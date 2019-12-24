Çekmeköy'de İETT otobüsü yan yattı: 1 ölü, 11 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çekmeköy'de İETT otobüsü yan yattı: 1 ölü, 11 yaralı - Son Dakika

Çekmeköy'de İETT otobüsü yan yattı: 1 ölü, 11 yaralı

6 saat önce

Çekmeköy'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü yan yattı.

Çekmeköy'de İETT otobüsü yan yattı: 1 ölü, 11 yaralı, System.String[]

Çekmeköy'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü yan yattı. Kazada yaralanan 11 kişi yaralanırken 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Yan yatarak devrilen otobüs vinç ile kaldırıldı.


Çekmeköy Şile otoyolunda saat 09.45 sıralarında meydana gelen kazada, seyir halinde olan İETT otobüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yattı. Devrilen otobüste bulunan vatandaşlardan 12'si yaralandı. Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı bir vatandaşın hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Yan yatarak devrilen İETT otobüsü ise vinç yardımı ile kaldırıldı. - İSTANBUL

Çekmeköy, Şile, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Çekmeköy'deki otobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
Yeniden başlayan metro hattı çalışmasında, tünel açma makinesi şantiye alanına indirilemedi Sel sularına kapılan çocuk dehşet anını anlattı Endonezya'da otobüsün nehre yuvarlanması sonucu 28 kişi öldü

Son Dakika Haberleri
18:09 Uganda'da yedi Eritreli milli futbolcu Uluslar Kupası sonrası sırra kadem bastı - Son Dakika Haber
18:09 Trabzon'da 30 orman yangın söndürüldü, 8'ine müdahale sürüyor - Son Dakika Haber
18:09 Putin: Rusya, dünyada sesten hızlı silaha sahip tek ülke, artık ABD'nin önüne geçtik - Son Dakika Haber
17:58 İzmit Belediyesi Kadın Kooperatifi ilk toplantısını yaptı - Son Dakika Haber
17:57 Akit TV'ye yetkisizlik kararı - Son Dakika Haber
17:47 İstanbul'da banka soygunu girişimi! Çevreye kurşun yağdırdı - Son Dakika Haber
17:16 Bakan Selçuk'la görme engelli öğrenci arasında duygulandıran diyalog - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 18:18:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çekmeköy'de İETT otobüsü yan yattı: 1 ölü, 11 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]