Çekmeköy'de İETT otobüsü yan yattı; yaralılar var (1) - Son Dakika

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Çekmeköy'de İETT otobüsü yan yattı; yaralılar var (1)
6 saat önce
ÇEKMEKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yoldan çıkarak yan yattı.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:14 Kaynak: DHA
ÇEKMEKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT
otobüsü yoldan çıkarak yan yattı. Kazada yaralananlar için olay yerine ambulanslar sevkedildi.
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