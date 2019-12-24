Çekmeköy'de iett otobüsü yan yattı: yaralılar var - Son Dakika

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Çekmeköy'de iett otobüsü yan yattı: yaralılar var
5 saat önce
İstanbul DHA ÇEKMEKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yoldan çıkarak yan yattı.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:12 Kaynak: DHA
İstanbul DHA ÇEKMEKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yoldan çıkarak yan yattı. Kazada yaralananlar için olay yerine ambulanslar sevkedildi.
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