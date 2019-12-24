Çekmeköy'de iett otobüsü yan yattı: yaralılar var - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çekmeköy'de iett otobüsü yan yattı: yaralılar var - Son Dakika

Çekmeköy'de iett otobüsü yan yattı: yaralılar var

6 saat önce

İstanbul DHA ÇEKMEKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yoldan çıkarak yan yattı.

İstanbul DHA ÇEKMEKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yoldan çıkarak yan yattı. Kazada yaralananlar için olay yerine ambulanslar sevkedildi.

Çekmeköy'de iett otobüsü yan yattı: yaralılar var

İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:31 Kaynak: DHA
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