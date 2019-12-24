Çekmeköy'de iett otobüsü yan yattı yaralılar var - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çekmeköy'de iett otobüsü yan yattı yaralılar var - Son Dakika

Çekmeköy'de iett otobüsü yan yattı yaralılar var

6 saat önce

ÇEKMEKÖY'DE İETT OTOBÜSÜ YAN YATTI YARALILAR VAR (3) (Aktüel)

ÇEKMEKÖY'DE İETT OTOBÜSÜ YAN YATTI YARALILAR VAR (3) (Aktüel)

Çekmeköy'de iett otobüsü yan yattı yaralılar var

Aktüel, İETT, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Konya'da 242 hayvanın telef olduğu ahır yangınında 1 milyon liradan fazla zarar meydana geldi
Son dakika: AYM, Kanal İstanbul yap-işlet-devret modeli için istenen iptal düzenlemesini reddetti Freni boşalan tır beş aracı biçti Meteoroloji tarih verip duyurdu! İstanbul'a kar geliyor

Son Dakika Haberleri
17:21 Otomobil beton kulübeye çarptı - Son Dakika
17:21 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı - Son Dakika
17:20 Minik Duru'nun öldüğü oyuncak helikopter için bozuk iddiası - Son Dakika
17:20 Sinan Aygün Ankara Adliyesinde - Son Dakika
17:15 KHGB Meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
17:10 Konya'da 242 hayvanın telef olduğu ahır yangınında 1 milyon liradan fazla zarar meydana geldi - Son Dakika
16:56 Son dakika: AYM, Kanal İstanbul yap-işlet-devret modeli için istenen iptal düzenlemesini reddetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 17:26:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çekmeköy'de iett otobüsü yan yattı yaralılar var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]