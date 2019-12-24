Son Dakika › Güncel › Çekmeköy'de iett otobüsü yan yattı yaralılar var - Son Dakika
Çekmeköy'de iett otobüsü yan yattı yaralılar var
6 saat önce
ÇEKMEKÖY'DE İETT OTOBÜSÜ YAN YATTI YARALILAR VAR (3) (Aktüel)
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:17 Kaynak: DHA
ÇEKMEKÖY'DE İETT OTOBÜSÜ YAN YATTI YARALILAR VAR (3) (Aktüel)
Son Dakika Konya'da 242 hayvanın telef olduğu ahır yangınında 1 milyon liradan fazla zarar meydana geldi Son dakika: AYM, Kanal İstanbul yap-işlet-devret modeli için istenen iptal düzenlemesini reddetti Freni boşalan tır beş aracı biçti Meteoroloji tarih verip duyurdu! İstanbul'a kar geliyor