ÇEKMEKÖY'DE İKİ KAHVEHANEYE OPERASYON... KUMAR OYNARKEN YAKALANDILAR - Son Dakika

ÇEKMEKÖY'de iki kahvehanenin açık olduğunu ve içeride kumar oynandığını belirleyen polis ekipleri, içeride bulunan 15 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında hem sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri hem de kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 55 bin 275 lira para cezası uyguladı. Kahvehaneler zabıta ekiplerince mühürlendi.

İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Umuma Açık istirahat ve Eğlence Yerlerinin' geçici bir süreliğine durdurulmasına karar vermişti. Çekmeköy Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir kahvehanenin açık olduğu ve içeride kumar oynandığı ihbarını alan emniyet ekipleri harekete geçti. Kahvehaneye çarşamba günü saat 00.30 sıralarında operasyon düzenleyen polis, 9 kişiyi kumar oynarken yakalarken masaların üzerinde 7 bin 750 lira olduğu belirlendi. İşyeri sahibi Harun A.(39) ile 9 kişiye hıfzıssıhha kanunu kapsamında toplam 39 bin 375 lira para cezası kesildi. Kahvehane sahibi Harun A. kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli makamlarca serbest bırakıldı.

Aynı gece Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesindeki başka bir kahvehanenin açık olduğunu ve kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan emniyet ekipleri, saat 02.00 sıralarında iş yerine operasyon düzenledi. Burada bulunan 15 dizüstü bilgisayardan kumar oynandığını ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığını belirleyen polis, işyeri sahibi İbrahim K.(39) ile içeride bulunan 4 kişiye hıfzıssıhha kanunu kapsamında toplam 15 bin 900 lira para cezası uyguladı.

Ruhsatsız olduğu belirlenen iki iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

- İstanbul