Son Dakika Haberleri: Çekmeköy'de iki otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Çekmeköy'de iki otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada

Çekmeköy'de iki otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada

1 saat önce

Çekmeköy'de iki otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada Seyir halindeki otomobil alev aldı, park halindeki araca çarptıİSTANBUL - Çekmeköy'de seyir halinde olan otomobil birdenbire alev aldı.

Çekmeköy'de iki otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada

Seyir halindeki otomobil alev aldı, park halindeki araca çarptı

İSTANBUL - Çekmeköy'de seyir halinde olan otomobil birdenbire alev aldı. Sürücü kendisini dışarı atarken araç yolda ilerleyerek park halindeki başka bir araca çarptı. Alevlere teslim olan iki aracın yandığı anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Çekmeköy Barışyolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir otomobil bir anda alev aldı. Sürücü kendisini son anda dışarı atarken, yanan araç yol kenarındaki bir otomobile çarptı. Alevlerin park halindeki araca sıçramasıyla iki araç da yanmaya başladı. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Araçların alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde birbirine çarpmış iki araç alev alev yanıyor, itfaiye müdahale ediyor.

Çekmeköy'de iki otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada

Çekmeköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 02:16 Kaynak: İHA
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