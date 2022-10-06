Çekmeköy'de ilginç kaza: Refüjü aşarak yan yola geçen araç, otoparktan çıkan otomobile çarptı - Son Dakika
Üye Girişi

Çekmeköy'de ilginç kaza: Refüjü aşarak yan yola geçen araç, otoparktan çıkan otomobile çarptı

06.10.2022 11:59

Çekmeköy'de ilginç kaza: Refüjü aşarak yan yola geçen araç, otoparktan çıkan otomobile çarptı Çekmeköy'de Şile otoyolu üzerinde seyir halindeki otomobil sürücüsü, yan yol bağlantı çıkışını kaçırınca refüjü aşarak yan yola bağlandı.

Çekmeköy'de ilginç kaza: Refüjü aşarak yan yola geçen araç, otoparktan çıkan otomobile çarptı

İSTANBUL - Çekmeköy'de Şile otoyolu üzerinde seyir halindeki otomobil sürücüsü, yan yol bağlantı çıkışını kaçırınca refüjü aşarak yan yola bağlandı. Refüjden geçerken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otoparktan geri çıkış yapan başka bir otomobile ise arkadan çarptı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz gün Çekmeköy'de Şile otoyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şile otoyolu üzerinde seyir halindeki otomobil, yan yol bağlantı çıkışını kaçırınca refüjü aşarak yan yola bağlandı. Refüjden geçerken direksiyon hakimiyetini sürücü, otoparktan geri çıkış yapan başka bir otomobile ise arkadan çarptı. Otomobil sürücüsünün Şile Otoyolu'ından yan bağlandığı sırada Şehirler arası otobüsün otomobile çarpmaması olası bir facianın önüne geçti. Kazada ölen yada yaralanan olmazken otomobillerde maddi hasar oluştu.

Kaza anı kamerada

Yaşanan o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Gürültülerde; seyir halinde olan otomobil sürücüsünün yan yol bağlantı çıkışını kaçırdığı ve sürücünün, refüjü aşarak yan yola bağlandığı ve direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otoparktan geri çıkış yapan başka bir otomobile arkadan çarptığı görüldü.

YORUMLAR
500
Togg'dan üçüncü bomba! Uçak mı şarj edeceksiniz? Togg'dan üçüncü bomba! Uçak mı şarj edeceksiniz? Son dakika haberi... Takla atan araçtan yaralı olarak kurtuldu Son dakika haberi... Takla atan araçtan yaralı olarak kurtuldu Son Dakika | AĞACIN YOLA DEVRİLDİĞİ AN ARAÇ KAMERASINDA Son Dakika | AĞACIN YOLA DEVRİLDİĞİ AN ARAÇ KAMERASINDA
Kaynak: İHA

Tragger, Şile, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çekmeköy'de ilginç kaza: Refüjü aşarak yan yola geçen araç, otoparktan çıkan otomobile çarptı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:59 Trabzonspor, deplasmanda Monaco'ya konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
18:04 Burak Yılmaz "Harap oldum" diyerek itiraf etti: Duştayken çok ağladım
18:02 Saadet Partisi'nden MHP lideri Devlet Bahçeli kararı!
17:52 Şırnak'ta 3 asırdır devam eden gelenek! Mezarlıkta buluşup dua ediyor, yemek yiyorlar
17:53 Ataşehir'deki hastane skandalında yeni ayrıntı! Hastaya uygulanan kötü muamele görüntülerini ele geçiren temizlik çalışanı, şantaj yapmış
17:39 Vitor Pereira, Premier Lig yolcusu! Wolverhampton'ın Bruno Lage ile yollarını ayırması sonrası görüşmeler başladı
17:36 Türkiye'den ABD'ye taşınan oyuncu Mete Horozoğlu imaj değiştirdi!
17:24 Tarikat lideri olan oyuncu Ahmet Özhan'ın "evrim" sözleri Cübbeli Ahmet'i küplere bindirdi: Millet bunu dinlerse imanı nasıl sağlam kalır?
17:15 Bakan Dönmez'den TANAP hakkında önemli açıklamalar: Kapasitesini 2 katına çıkaracağız
16:44 Ankara'da feci olay! Kreşteki kaydıraktan düşen minik Yusuf beyin kanaması geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 19:10:54. #1.13#
SON DAKİKA: Çekmeköy'de ilginç kaza: Refüjü aşarak yan yola geçen araç, otoparktan çıkan otomobile çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement