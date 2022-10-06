Çekmeköy'de ilginç kaza: Refüjü aşarak yan yola geçen araç, otoparktan çıkan otomobile çarptı

İSTANBUL - Çekmeköy'de Şile otoyolu üzerinde seyir halindeki otomobil sürücüsü, yan yol bağlantı çıkışını kaçırınca refüjü aşarak yan yola bağlandı. Refüjden geçerken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otoparktan geri çıkış yapan başka bir otomobile ise arkadan çarptı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz gün Çekmeköy'de Şile otoyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şile otoyolu üzerinde seyir halindeki otomobil, yan yol bağlantı çıkışını kaçırınca refüjü aşarak yan yola bağlandı. Refüjden geçerken direksiyon hakimiyetini sürücü, otoparktan geri çıkış yapan başka bir otomobile ise arkadan çarptı. Otomobil sürücüsünün Şile Otoyolu'ından yan bağlandığı sırada Şehirler arası otobüsün otomobile çarpmaması olası bir facianın önüne geçti. Kazada ölen yada yaralanan olmazken otomobillerde maddi hasar oluştu.

Kaza anı kamerada

Yaşanan o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Gürültülerde; seyir halinde olan otomobil sürücüsünün yan yol bağlantı çıkışını kaçırdığı ve sürücünün, refüjü aşarak yan yola bağlandığı ve direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otoparktan geri çıkış yapan başka bir otomobile arkadan çarptığı görüldü.