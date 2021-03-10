Çekmeköy'de ilginç olay: Miraç Kandili pankartını söküp evine götürdü - Son Dakika

Çekmeköy'de bir kadın Miraç Kandili nedeniyle asılan kutlama pankartını yerinden söküp evine götürmek istedi. Durumu gören ve "Pankartı neden söküyorsun?" diyen vatandaşa ise genç kadın hakaret ederek cevap verdi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Çekmeköy Saray Caddesi üzerinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Miraç Kandili nedeniyle cadde üzerindeki bir alana asılan 'Miraç Kandilimiz mübarek olsun' yazılı pankart henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın tarafından yerin koparılarak çıkarıldı. Pankartı asılı olduğu yerden çıkarak kadın çantasına koymaya çalıştı. O esnada durumu gören bir vatandaş "Pankartı neden söküyorsun" diyerek tepki gösterdi. Kadın ise şahsa hakaret ederek, pankart üzerinde cami resmi olduğunu bu sebepten eve götüreceğini ifade etti. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)