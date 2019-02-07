Çekmeköy'de İmamoğlu'na Şiirli Karşılama

Çekmeköy'de İmamoğlu'na şiirli karşılama Ekrem İmamoğlu'na Çekmeköy ziyaretinde yoğun ilgi Çekmeköy'de bir vatandaş, İmamoğlu'nu şiirle karşıladıİSTANBUL - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy'de bir dizi ziyaretlerde bulunarak vatandaşların ve esnafın...

Çekmeköy'de İmamoğlu'na şiirli karşılama

Ekrem İmamoğlu'na Çekmeköy ziyaretinde yoğun ilgi

Çekmeköy'de bir vatandaş, İmamoğlu'nu şiirle karşıladı



İSTANBUL - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy'de bir dizi ziyaretlerde bulunarak vatandaşların ve esnafın sorunlarını dinledi. Gezi sırasında bir vatandaşın İmamoğlu için yazdığı şiiri okuması renkli görüntüler oluşturdu.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Yerel seçim çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Dün Bayrampaşa ve Kartal ilçelerinde temaslarda bulunan İmamoğlu'nun bugünkü adresi Çekmeköy oldu. İlçeye gelen İmamoğlu, burada vatandaşların yanı sıra çok sayıda esnafla da yerel seçime ilişkin sohbet etti. Gezi sırasında İmamoğlu, esnaf ve vatandaşların ilçede yapılmasını istedikleri taleplerini dinledi. Ziyaret sırasında İmamoğlu'na yaklaşan bir kişi, başkan adayına sevgisini belirterek bir yakının telefonla görüştürdü. Cadde üzerindeki bir binadan seslenen kurs öğrencilerini gören İmamoğlu, onların ilgisine el sallayarak karşılık verdi.

İmamoğlu'na şiirli destek

İlçede halkın yoğun ilgisiyle karşılanan İmamoğlu, burada fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşların ilgisi sonucu adım atmakta güçlük çekti. İmamoğlu ile fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar adeta birbiriyle yarışırken, bir vatandaş ise başkan adayı için yazdığı şiiri okudu. Şiirini okuyan vatandaş, 'Dilerim başkanımız amacına ulaşır. Gece gündüz demeden hep dolaşır. Sağ sol yok birlik beraberlikle çalışır. Çünkü İmamoğlu gibi bir başkanımız var' sözlerini okuması alanda alkışlarla karşılık buldu.

"Keyifli bir şekilde 31 Mart'ı size yaşatacağıma söz veriyorum"

Sabah saatlerinde ilçeye gelen İmamoğlu, ilk olarak Maden Meydanına gelerek burada kendisini bekleyen halkla buluştu. Yağmura rağmen alanı çok sayıda vatandaş, İmamoğlu'nu dinleyebilmek için alanı doldurdu. Burada halka hitap ederek seçim çalışma yöntemini anlatan İmamoğlu, "Münakaşaya asla girmek yok, asla tartışmak yok. Farklı fikirlerde, siyasi görüşlerde insanlar sizinle karşı karşıya gelebilir. Kışkırtabilirler, kızdırabilirler, derin bir nefes alın. Ondan sonra sabırla ve ısrarla güzel güzel konuşmaya devam edin. Çünkü umudunuzu o kadar yüksek tutun ki hiç bu kadar güzel bir başarıyı bu kadar keyifli bir biçimde yaşamadığınız bir 31 Mart'ı size yaşatacağımıza yürekten söz veriyorum" diye konuştu.

İmamoğlu, Çekmeköy'de fabrikaları gezdi

Esnaf ziyaretlerinin ardından CHP'nin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, ilçedeki bazı fabrikaları de gezerek, üretim ve faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Fabrikaların yöneticileriyle konuşan İmamoğlu, daha sonra ise üretim bölümüne geçerek işçilerle sohbet etti. Fabrikada işçilere seslenerek destek isteyen İmamoğlu, "Hem kendi kararınızı hem de hemşerilerinizin kararını önemseyin. Bir siyasi partinin adayıyım, ama size vaat ediyorum ki, her siyasi anlayışın, her rengin ve yaşam biçiminin belediye başkanı olacağım. Aynı şekilde Çekmeköy Belediye Başkan Adayımızda öyle olacağım. Bunu temsil etmek bizim temel vazifemiz ve unsurumuzdur. Bu ülkeyi hoşgörü ve sevgi saygıyla bir arada yönetmenin gününün geldiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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