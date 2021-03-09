ÇEKMEKÖY'DE İNŞAATTA ÖLEN 2 ÇOCUĞUN SON GÖRÜNTÜLERİ - Son Dakika

ÇEKMEKÖY'DE İNŞAATTA ÖLEN 2 ÇOCUĞUN SON GÖRÜNTÜLERİ
09.03.2021 11:55
Elif YAZVUZ / ÇEKMEKÖY'de inşaat alanındaki asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 4 ve 8 yaşındaki 2 kardeşin son görüntüleri ortaya çıktı.
Elif YAZVUZ/ ÇEKMEKÖY'de inşaat alanındaki asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 4 ve 8 yaşındaki 2 kardeşin son görüntüleri ortaya çıktı.
Çekmeköy'de dün 4 yaşındaki Hasan ve 8 yaşındaki Hüseyin Büyür kardeşler saat 13.30 sıralarında kayboldu. İhbar üzerine polis ekipleri ve AFAD tarafından aranan kardeşler, evlerinin hemen arkasında bulunan inşaatın asansör çukurunda bulundu. İçi yağmur suyu ile dolan çukurda bulunan çocukların hayatını kaybettiği belirlendi. 2 kardeşin ölmeden önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 2 kardeş sokaktan geçiyor.
Görüntü dökümü:
------------------Çocukların son görüntüleri güvenlik kamerası
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